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مانشستر سيتي يتصدر الدوري الإنجليزي بفضل هالاند

04 أيلول / سبتمبر 2023 09:47

هالاند يقود سيتي لاستعادة الصدارة وتشلسي يتلقى هزيمة مفاجئة
هالاند يقود سيتي لاستعادة الصدارة وتشلسي يتلقى هزيمة مفاجئة

قاد المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند فريقه مانشستر سيتي حامل اللقب إلى الفوز على ضيفه فولهام 5-1 في المرحلة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليرفع رصيده إلى 12 نقطة ويحتل صدارة الترتيب.

سجل هالاند هاتريك في المباراة، حيث أحرز هدفًا في كل شوط. وجاء هدفه الأول في الدقيقة 31، بينما سجل الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 58 و70.

وساعد هالاند فريقه على التقدم بهدف التقدم في الدقيقة 45+5، قبل أن يضيف المدافع الهولندي ناثان أكي الهدف الثاني في الدقيقة 45+5.

وتلقى فولهام هدفه الوحيد في الدقيقة 33 من خلال المدافع الأمريكي تيم ريم.

وواصل توتنهام انطلاقته الجيدة في الدوري، حيث فاز على مضيفه بيرنلي 5-2. وسجل المهاجم الكوري الجنوبي هيونغ-مين سون هاتريك في المباراة، بينما سجل المهاجم الدولي الإسباني بابلو فورلان الهدف الرابع، وسجل لوكاس مورا الهدف الخامس.

وخسر تشلسي أمام مضيفه نوتنغهام فوريست 0-1، ليتلقى خسارته الثانية في الدوري هذا الموسم.

وسجل المهاجم السويدي أنتوني إيلانغا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 48.

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