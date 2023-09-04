وكالة الرأي الفلسطينية وزارة المرأة تندد باعتقال المسنة حنان البرغوثي وكالة الرأي الفلسطينية حريق مكب النفايات .. جهودٌ حكوميةٌ لمنع وقوع كارثة بيئية بغزة وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2612) الاثنين4/9/2023 وكالة الرأي الفلسطينية "كهرباء غزة" تطلق حملة تسهيلات لتجزئة الاشتراكات العائلية وكالة الرأي الفلسطينية مانشستر سيتي يتصدر الدوري الإنجليزي بفضل هالاند وكالة الرأي الفلسطينية توتر شديد بين أسرى "ريمون" وإدارة سجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية منتخب فلسطين للكاراتيه يحقق إنجازاً كبيراً في بطولة غرب آسيا وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون "الأقصى" بحماية قوات الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية أرسنال ينتصر على مانشستر يونايتد 3-1 في مباراة مثيرة وكالة الرأي الفلسطينية نصائح ذهبية للحفاظ على سرعات الـ WiFi وتجنب التقطيع
أخبار » الأخبار الحكومية

وتحمل الاحتلال المسؤولية عن حياتها

وزارة المرأة تندد باعتقال المسنة حنان البرغوثي

04 أيلول / سبتمبر 2023 10:59

وزارة المرأة تندد باعتقال المسنة حنان البرغوثي
وزارة المرأة تندد باعتقال المسنة حنان البرغوثي

غزة- وكالة الرأي:

نددت وزارة شؤون المرأة، باعتقال قوات الاحـتلال الإسرائيلي المواطنة المُسّنة حنان البرغوثي شقيقة عميد الأسرى نائل البرغوثي، من منزلها في بلدة كوبر شمال رام الله.

وحملت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين،  الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتها، حيث تعاني البرغوثي من عدة أمراض وبحاجة إلى رعاية صحية خاصة.

وطالبت الوزارة المؤسسات الحقوقية والدولية وخاصة اللجنة الدولية للصيب الأحمر بالتدخل الفوري والعاجل لإنقاذ حياة الأسيـرة البرغوثي وضمان الإفراج عنها بأسرع وقت.

وجددت وزارة شؤون المرأة، الدعوة إلى ضرورة تدويل قضية الأسيـرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كتابان لأسيرين يبصران النور من داخل سجون الاحتلال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟