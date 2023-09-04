وزارة المرأة تندد باعتقال المسنة حنان البرغوثي

غزة- وكالة الرأي:

نددت وزارة شؤون المرأة، باعتقال قوات الاحـتلال الإسرائيلي المواطنة المُسّنة حنان البرغوثي شقيقة عميد الأسرى نائل البرغوثي، من منزلها في بلدة كوبر شمال رام الله.

وحملت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتها، حيث تعاني البرغوثي من عدة أمراض وبحاجة إلى رعاية صحية خاصة.

وطالبت الوزارة المؤسسات الحقوقية والدولية وخاصة اللجنة الدولية للصيب الأحمر بالتدخل الفوري والعاجل لإنقاذ حياة الأسيـرة البرغوثي وضمان الإفراج عنها بأسرع وقت.

وجددت وزارة شؤون المرأة، الدعوة إلى ضرورة تدويل قضية الأسيـرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال.