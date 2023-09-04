زراعة خان يونس تتابع عمل الجمعيات الزراعية في المحافظة

خان يونس- وكالة الرأي:

نفذت دائرة الإرشاد وخدمات المزارعين بمحافظة خانيونس، ممثلا برئيس قسم الإنتاج الحيواني م. أسعد أبو طعيمه، جولة تفقدية لكل من الجمعية الشرقية للزراعة والتطوير -عبسان الجديدة ممثلة بالمهندس مدحت عصفور ، وجمعية تنمية الشباب - عبسان الكبيرة ممثلة بالاستاذ ابراهيم الناقة،وذلك لمتابعة مشاريعهم وأنشطتهم الزراعية والحيوانية.

و أشاد أبوطعيمه بالجهود المبذولة التي تقوم بها الجمعيات والمؤسسات العاملة بالقطاع الزراعي بخانيونس، ودورها الكبير في دعم والنهوض بالمزارع الفلسطيني من خلال تنفيذ العديد من المشاريع والتى تساهم في تعزيز صموده بأرضه.

ولفت إلى أهمية تنوع المشاريع الداعمةللمزارعين والتى تحافظ على استمراية العمل بالقطاع الزراعي والحيواني.

بدورهم، رحب ممثلو الجمعيات بوفد الزراعة،مشيدين بالتعاون البناء والمثمر بين الطرفين، والتى بدورها تعمل الوزارة على تطوير وتنمية القطاع الزراعي،والحيواني وفق استراتجيتها.

واتفق الطرفان على التنسيق لعقد ندوات إرشادية للمزارعين والمزارعات وإرشادهم وتوعيتهم بالتعليمات الفنية الزراعية والحفاظ على الاستمرارية في العمل.

وتأتي تلك الزيارات ضمن دور وزارة الزراعة لمتابعة الجمعيات والمؤسسات العاملة بالقطاع الزراعي من أجل النهوض بالزراعة وتعزيز صمود المزارعين في اراضيهم.