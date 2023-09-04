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زراعة خانيونس تنظم جولة إرشادية على مربي العجول

04 أيلول / سبتمبر 2023 11:11

زراعة خانيونس تنظم جولة إرشادية على مربي العجول
زراعة خانيونس تنظم جولة إرشادية على مربي العجول

خانيونس- وكالة الرأي:

نفذ قسم الإنتاج الحيواني في دائرة الإرشاد وخدمات المزارعين، جولة ميدانية إرشادية على مربي العجول، في منطقة قيزان أبو رشوان بمحافظة خان يونس، وذلك لمتابعة سير قطاع تربية العجول المسمنة.

وأكد م.أسعد أبوطعيمة رئيس قسم الإنتاج الحيواني، أن الوزارة تهدف لتطوير قطاع العجول المسمنة وذلك من خلال السماح باستيراد أفضل أنواع السلالات في العجول والتى تمتاز بقدرتها على ملائمة الظروف المناخية وتميزها بالكفاءة الغذائية وذات جودة عالية في اللحوم، بالاضافة لخلوها من الامراض الحيوانية. 

 وأكد أبوطعيمه على ضرورة التغذية الجيدة والتى تفىء بالاحتياجات الانتاجية وخصوصا بعد عودة اسعار الاعلاف لطبيعتها خلال هذه الفترة.

فيما أشاد مربي الثروة الحيوانية باجراءات وزارة الزراعة بالنهوض بقطاع الابقار والعجول .

وتحدثو عن المشاكل والمعيقات التى تواجهم وأهمها أنهم بحاجة الى تاهيل الحظائر لايواء عجولهم بطريقة سليمة وخصوصاً تعرضها للضرر الجزئي خلال العدوان على غزة من قبل الاحتلال .

 بالإضافة إلى الزحف العمراني بالقرب من مزارعهم، وتقديم الشكاوي من قبل السكان،إضافة  إلى ضعف التسويق.

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