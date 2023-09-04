الاحتلال يصيب 6 مواطنين ويعتقل 3 خلال اقتحام مخيم جنين

جنين – وكالة الرأي:

أصيب ستة مواطنين بالرصاص، اليوم الإثنين، خلال عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها.

وأفادت وزارة الصحة بأن 4 إصابات طفيفة بالرصاص وصلت إلى مستشفى جنين الحكومي، خلال عدوان قوات الاحتلال على المدينة ومخيمها.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين من مخيم جنين، بينهم اثنان مصابان بالرصاص، وهم: ورد شريم، ومعتصم جعايصة، وعبد الله صبح.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع.

وأضافت أن وحدات خاصة إسرائيلية "مستعربون" كانت تستقل مركبة تحمل لوحة تسجيل فلسطينية تسللت إلى منطقة الجابريات، وحاصرت منزلا، وسط اندلاع مواجهات.