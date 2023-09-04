وكالة الرأي الفلسطينية كلية الرباط تشرع بالمرحلة النهائية لاختيار طلابها الجدد وكالة الرأي الفلسطينية "الأشغال" تختتم برنامجًا تدريبيًا حول تطوير القدرات الفنية للطواقم الهندسية وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: ثمانينية تبصر بعد عشرين عاماً من فقدان الرؤية وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تفتتح برنامجًا تدريبيًا لتطوير أداء كوادر المؤسسات الشبابية وكالة الرأي الفلسطينية السياحة تشرع بتوثق المجموعات المتحفية الأثرية الخاصة وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف الشمال تعقد لقاءً بعنوان "كيفية إدارة أموال اليتيم " وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف رفح تكرم المشاركين في دورة المحفظ الفعال وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة والعمل تبحثان التعاون المشترك لإدارة مشاريع التعاونيات الزراعية وكالة الرأي الفلسطينية "اللجنة المركزية" تتفقد معاصر الزيتون للتحقق من مدى جهوزيتها وكالة الرأي الفلسطينية وزارة المرأة تناقش خطتها للربع الثالث لعام 2023
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الاحتلال يصيب 6 مواطنين ويعتقل 3 خلال اقتحام مخيم جنين

04 أيلول / سبتمبر 2023 11:44

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

جنين – وكالة الرأي:

أصيب ستة مواطنين بالرصاص، اليوم الإثنين، خلال عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها.

وأفادت وزارة الصحة بأن 4 إصابات طفيفة بالرصاص وصلت إلى مستشفى جنين الحكومي، خلال عدوان قوات الاحتلال على المدينة ومخيمها.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين من مخيم جنين، بينهم اثنان مصابان بالرصاص، وهم: ورد شريم، ومعتصم جعايصة، وعبد الله صبح.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع.

وأضافت أن وحدات خاصة إسرائيلية "مستعربون" كانت تستقل مركبة تحمل لوحة تسجيل فلسطينية تسللت إلى منطقة الجابريات، وحاصرت منزلا، وسط اندلاع مواجهات.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كتابان لأسيرين يبصران النور من داخل سجون الاحتلال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟