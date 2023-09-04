"القسام": أفشلنا مخطط الاحتلال لتصفية بعض مطاردينا في جنين

جنين – وكالة الرأي:

أعلنت كتائب القسام بالضفة الغربية، اليوم الإثنين، إفشالها مخططًا لجيش الاحتلال استهدف اعتقال وتصفية بعض مطارديها في مخيم جنين بعد جهود استخبارية مركّزة بذلتها منظومته الأمنية.

وأكدت الكتائب في بلاغ عسكري، أن وحدات التأمين في الكتائب ستظلُّ كابوسًا يطارد أروقة المنظومة الاستخبارية لجيش العدوّ، وستبقى دليلًا على أن يد المقاومة هي العليا في الميدان بحول الله وقوته.

وحيّت مجاهديها الذين خاضوا اشتباكات عنيفة مع قوة الاحتلال المقتحمة لمخيم جنين، قبل أسر الاحتلال ثلاثةً منهم بعد إصابتهم بجروح متفاوتة إثر تلك الاشتباكات.

وشددت الكتائب، على أن مجاهديها في مخيم جنين جزء لا يتجزأ من المقاومة الموحدة مع إخوانهم في بقية الفصائل والذين خاضوا الاشتباك مع العدوّ على قلب رجل واحد، وسيبقون معاً عقدة التحدي والصمود في وجه العدو الصهيوني المتغطرس.