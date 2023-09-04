وكالة الرأي الفلسطينية عمل الوسطى توقع عقود تشغيل مؤقت لصالح برنامج مسار الحكومي وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد: الإدارة العامة للتجارة تصدر احصائية عملها خلال أغسطس 2023 وكالة الرأي الفلسطينية "القسام": أفشلنا مخطط الاحتلال لتصفية بعض مطاردينا في جنين وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تشارك بورشة خاصة للتوعية بقانون العمل الفلسطيني وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد: دائرة القياس تنظم 106 زيارة على محطات الوقود والغاز والأسواق وكالة الرأي الفلسطينية كلية الرباط تشرع بالمرحلة النهائية لاختيار طلابها الجدد وكالة الرأي الفلسطينية "الأشغال" تختتم برنامجًا تدريبيًا حول تطوير القدرات الفنية للطواقم الهندسية وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: ثمانينية تبصر بعد عشرين عاماً من فقدان الرؤية وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تفتتح برنامجًا تدريبيًا لتطوير أداء كوادر المؤسسات الشبابية وكالة الرأي الفلسطينية السياحة تشرع بتوثق المجموعات المتحفية الأثرية الخاصة
أخبار » الأخبار الفلسطينية

"القسام": أفشلنا مخطط الاحتلال لتصفية بعض مطاردينا في جنين

04 أيلول / سبتمبر 2023 02:20

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

جنين – وكالة الرأي:  

أعلنت كتائب القسام بالضفة الغربية، اليوم الإثنين، إفشالها مخططًا لجيش الاحتلال استهدف اعتقال وتصفية بعض مطارديها في مخيم جنين بعد جهود استخبارية مركّزة بذلتها منظومته الأمنية.

وأكدت الكتائب في بلاغ عسكري، أن وحدات التأمين في الكتائب ستظلُّ كابوسًا يطارد أروقة المنظومة الاستخبارية لجيش العدوّ، وستبقى دليلًا على أن يد المقاومة هي العليا في الميدان بحول الله وقوته.

وحيّت مجاهديها الذين خاضوا اشتباكات عنيفة مع قوة الاحتلال المقتحمة لمخيم جنين، قبل أسر الاحتلال ثلاثةً منهم بعد إصابتهم بجروح متفاوتة إثر تلك الاشتباكات.

وشددت الكتائب، على أن مجاهديها في مخيم جنين جزء لا يتجزأ من المقاومة الموحدة مع إخوانهم في بقية الفصائل والذين خاضوا الاشتباك مع العدوّ على قلب رجل واحد، وسيبقون معاً عقدة التحدي والصمود في وجه العدو الصهيوني المتغطرس.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كتابان لأسيرين يبصران النور من داخل سجون الاحتلال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟