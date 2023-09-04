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تجمع النقابات المهنية يحذر من المساس بالأسرى

04 أيلول / سبتمبر 2023 04:18

غزة- وكالة الرأي:

أعلن  تجمع النقابات المهنية الفلسطينية استنكاره لتصريحات "بن غفير" الاجرامية، مشددًا على أن الأسرى الابطال والأسيرات الماجدات هم خط أحمر ولايجوز المساس بهم، وستكون العواقب خطيرة على كافة السبل والصعد. 

وقال التجمع في بيان له: "نتوجه بالتحية الكبيرة لكافة أسرانا وأسيراتنا في السجون الذي يواجهون سياسات التعذيب الجسدي والنفسي بحقهم بكافة أشكاله وأساليبه الخطيرة".

وأضاف: "يدعم تجمع النقابات الفلسطينية ويساند كافة الخطوات التصعيدة للأسرانا في السجون من أجل الصمود في وجه السجان ووقف الجرائم بحق الأسرى والأسيرات".

 ودعا التجمع كافة النقابات والأطر والاتحادات النقابية لضرورة التحرك ودعم ومساندة خطوات الأسرى الفلسطينين .

ووجه دعوة لكافة المؤسسات الدولية والأممية وهيئات المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف الجرائم والسياسات الخطيرة بحق أسرانا الأبطال. 

ودعا التجمع أيضًا لوقف كافة القرارات والسياسات الاجرامية، وإعادة كل ما تم سلبه من حقوقهم خلال الفترة الماضية. 

                       

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