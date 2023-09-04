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الاحتلال يعتقل شاباً في بيت لحم المحتلة

04 أيلول / سبتمبر 2023 05:37

الضفة المحتلة- وكالة الرأي:

اعتقلت قوة خاصة "إسرائيلية" "مستعربين"، اليوم الإثنين، شاباً من بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وبحسب مصادر محلية، فإن وحدة خاصة تابعة لقوات الاحتلال اقتحمت منطقة أم ركبة جنوب البلدة واختطفت شاباً من داخل مركبة دون معرفة هويته.

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