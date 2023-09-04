الإفراج عن الأسير المريض "عبد الناصر رابي" بعد عامين من الاعتقال الإداري

الضفة المحتلة- وكالة الرأي:

أفرجت سلطات الاحتلال عن الأسير المريض عبد الناصر رابي (54 عاماً)، اليوم الإثنين، من مدينة قلقيلية بعد عامين من الاعتقال الإداري بذريعة الملف السري.

وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلت الأسير رابي في شهر أيلول من عام 20221 وتم تحويله إلى اعتقال إداري وتجديد اعتقال عدة مرات بالرغم من معاناته من مرض السرطان وخضوعه إلى عملية جراحية قبل الاعتقال بأشهر.

ويشار إلى أن ظهر على الأسير رابي علامات المرض وهو في الاعتقال الإداري عام 2020 وتم إهمال هذا المرض ضمن سياسة الإهمال الطبي ومنع من الفحوصات الطبية اللازمة وهو داخل الاسر وقد أمضى سابقاً في سجون الاحتلال أكثر من 7 سنوات وهو جريح من الانتفاضة الأولى عام 1967.