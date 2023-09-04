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سلطات الاحتلال تقرر وقف تصدير البضائع من غزة

04 أيلول / سبتمبر 2023 08:30

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الداخل المحتل- وكالة الرأي:

قرر وزير جيش الاحتلال، "يؤاف غالانت"، مساء الإثنين، وقف عمليات تصدير البضائع من قطاع غزة إلى الداخل المحتل، بما يشمل مناطق الضفة الغربية.

واتخذ القرار بعد جلسة تقييم عقدت في أعقاب مزاعم أمنية إسرائيلية بإحباط تهريب مواد متفجرة من قطاع غزة إلى الضفة الغربية.

وبحسب بيان رسمي "إسرائيلي"، فإنه تم كشف المواد المتفجرة المكونة من عدة كيلو غرامات وهي من مواد وصفت أنها عالية الجودة، تم تهريبها عبر بطانة بعض الملابس في شحنة ملابس مكونة من 3 شاحانات.

وادعى البيان، أن تلك المتفجرات كانت في طريقها لما وصفتها بـ "عناصر إرهابية"، مشيرًا إلى أنه تم فتح تحقيق بالحادث، مشيرًا إلى أن عودة العمل بشكل طبيعي للتصدير سيكون خاضع لتقييم الأوضاع.

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