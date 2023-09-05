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شهيد وإصابة خطيرة برصاص الاحتلال في طولكرم

05 أيلول / سبتمبر 2023 07:51

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الضفة المحتلة-الرأي:

استشهد شاب، وأصيب آخر بجروح خطيرة، صباح اليوم الثلاثاء، جراء إصابتهما برصاص قوات الاحتلال بعد اقتحامها مخيم نور شمس في طولكرم المحتلة.

وأكدت مصادر طبية، استشهاد الشاب عايد سميح أبو حرب (21 عاما)، إثر اصابته بعيار ناري في الرأس، فيما أصيب ن شابا آخر بجروح خطيرة، بفعل تعرضه لعيار ناري في الرأس.

واقتحمت قوات كبيرة مخيم نور شمس، بمشاركة عدة جرافات عسكرية قامت بتجريف البنية التحتية وتدمير عدة مركبات.

وشهد المخيم اشتباكات عنيفة بين قوات الاحتلال ومجموعات المقاومة التي فجرت عدة عبوات ناسفة بآليات الاحتلال.

وامتد العدوان لأطراف مخيم طولكرم الذي شهد هو الآخر اشتباكات عنيفة.
 

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