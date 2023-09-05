تقرير: جهاز أبل iPad Pro 2024 يحصل على لوحة مفاتيح جديدة

من المقرر أن تطلق شركة أبل تشكيلة iPhone 15 فى 12 سبتمبر، وقد يكون المنتج الكبير التالى من أبل بعد ذلك هو طراز iPad Pro الجديد، حيث من المتوقع أيضًا أن يكشف عملاق التكنولوجيا عن لوحة مفاتيح Magic Keyboard مُعاد تصميمها والتى ستجعل جهاز iPad Pro يبدو أشبه بجهاز MacBook Pro.

ووفقًا لتقرير صادر عن مارك جورمان من بلومبرج، من المقرر أن تطلق أبل جهاز iPad Pro جديدًا فى عام 2024، ومن المرجح أن يأتى الجهاز اللوحى المشاع مزودًا بلوحة مفاتيح Magic Keyboard "مُجددة" ستجعل "iPad Pro يبدو أشبه بجهاز كمبيوتر محمول".

وكجزء من إعادة التصميم، ستستخدم العلبة العلوية، وهى المنطقة المحيطة بلوحة المفاتيح، الألومنيوم الذى يطابق أجهزة كمبيوتر Mac المحمولة الحديثة، كما يدعى جورمان، ومن المتوقع أيضًا أن يؤدى هذا التغيير إلى جعل لوحة المفاتيح أكثر ثباتًا مقارنة بالطرز السابقة.

وعلاوة على ذلك، فإن لوحة المفاتيح Magic Keyboard الجديدة هذه ستجعل المجموعة بأكملها أقرب إلى جمالية MacBook، وسوف يستخدم الغلاف الخارجى للوحة المفاتيح Magic Keyboard نفس مادة النموذج الحالي/ تمامًا مثل طرازات iPhone 15، من المتوقع أيضًا أن تصل لوحة المفاتيح Magic Keyboard المشاع عنها مع منفذ شحن USB-C.

حدث إطلاق Apple القادم: ما يمكن توقعه

من المقرر أن تطلق شركة Apple أحدث تشكيلة iPhone فى 12 سبتمبر، وستتضمن التشكيلة القادمة أربعة هواتف ذكية جديدة – iPhone 15 وiPhone 15 Plus وiPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max.

ومن المتوقع أن يصل طراز iPhone 15 Pro Max مزودًا بكاميرا المنظار. وفى الوقت نفسه، من المرجح أن تتبنى جميع طرز iPhone 15 منافذ شحن من النوع C لأول مرة، كما وعدت الشركة أيضًا بوظائف واتصالات محسنة من الطرز القادمة.

بصرف النظر عن هذا، من المتوقع أيضًا أن تكشف الشركة عن طرازين جديدين من Apple Watch – Apple Watch Urtla الجديدة وApple Watch Series 9، وعلاوة على ذلك، يشاع أيضًا أن الشركة ستطلق سماعات AirPods جديدة مع شحن USB-C.