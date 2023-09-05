قتيل ومصابان بجريمة إطلاق نار قرب الناصرة

الناصرة - وكالة الرأي:

قُتل شاب في الثلاثينيات من العمر، وأصيب شخصان آخران بجروح وُصفت بين المتوسطة والخطيرة في جريمة إطلاق نار ارتُكبت بالقرب من مدينة الناصرة صباح اليوم الثلاثاء.

وأوضحت مصادر محلية، أن 3 أشخاص أصيبوا بجروح وُصفت بين المتوسطة والخطيرة، في جريمة إطلاق نار استهدفت مركبة عندما كانت تسافر على شارع الأنفاق بين بلدة إكسال ومدينة الناصرة، ونُقلوا إلى المستشفى للعلاج، حيث أُعلن لاحقا عن وفاة أحدهم.

وارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني داخل أراضي الـ48 منذ مطلع العام وإلى غاية الآن، إلى 159 قتيلا بينهم 9 نساء، وهي حصيلة قياسية مقارنة بالسنوات السابقة.

وفي الوقت الذي تتصاعد فيه الجريمة بشكل خطير ومستمر في المدن والبلدات الفلسطينية داخل أراضي الـ48، تتقاعس الشرطة الإسرائيلية عن القيام بعملها للحد من هذه الظاهرة، وسط مؤشرات تؤكد تواطؤ أجهزة الأمن مع منظمات الإجرام.