عرين الأسود تتوعد بالثأر لنساء الخليل

نابلس - وكالة الرأي:

توعدت مجموعات “عرين الأسود”( مجموعات مقاومة في نابلس شمال الضفة)، بالثأر لنساء الخليل الذين “أهانهم الاحتلال وأرغمهم على التعري تحت تهديد السلاح والكلاب البوليسية، خلال اقتحام منزلهم”.

وقالت “عرين الأسود” في بيان صحفي، ليل الإثنين، “خير الكلام ما قلّ ودلّ، فكما وعدنا ونفذنا وعودنا فعلاً على أرض الميدان وثأرنا لماجدات القدس سنثأر من جديد لحرائر خليل الرحمن نحن ورجال الخليل أسود الخليل وذئابها”.

وأضافت “فالصامت على إهانة أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا وحرائرنا تُحرّم عليه الجنسية الفلسطينية ولا يستحق العيش على أرضنا المباركة ولا مجال للمداهنة واحترام المشاعر للذين لا يحترمون دينهم ووطنهم”.

وأكدت “عرين الأسود”، أن “كلمتنا الفصل ستكون بالبنادق والدماء فقط في الوقت الذي يتشدّق فيه مدّعي الرجولة بالوطنية والفداء”.

ووجهت رسالة للاحتلال مذكرة بما جرى في القدس قائلة “حين اعتديتم على فتياتنا في القدس كان الرد من أسودنا في جبال النار قاسياً وإن تستّرتم على حجم الرد فلم يهمنا الإعلام ولن يهمنا سوى رضا رب العالمين عنا وعن جهادنا”.

وشدد “عرين الأسود” على أن “حربنا معكم مفتوحة وسنستنزفكم في كل شيء وسنخرج لكم وسيخرج معنا الأبطال ذئابنا المنفردة ابناء شعبنا، وستتلقون الضربة تلو الأخرى وحينها لا تنفع النُذُر”.