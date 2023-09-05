وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 19 مواطناً في الضفة الغربية والقدس وكالة الرأي الفلسطينية إسطنبول تفرض قيوداً جديدة على سرعة السكوتر الكهربائي وكالة الرأي الفلسطينية القطاع الزراعي بغزة يتكبد خسائر بمليون شيكل يومياً جراء توقف التصدير وكالة الرأي الفلسطينية الفصائل: ثأرنا لنساء الخليل سيكون بعمليات فدائية موجعة وكالة الرأي الفلسطينية ازدحام مروري غير مسبوق في الصحراء وكالة الرأي الفلسطينية سيدة تشتري سمكة لطعام الغداء تحتوي أسناناً بشرية وكالة الرأي الفلسطينية عرين الأسود تتوعد بالثأر لنساء الخليل وكالة الرأي الفلسطينية سرن عاريات.. مجندات إسرائيليات يجبرن 5 نساء على خلع ملابسهن بالخليل وكالة الرأي الفلسطينية منتخبنا الأولمبي يصل البحرين للمشاركة في التصفيات الأولمبية وكالة الرأي الفلسطينية ليفاندوفسكي يقود برشلونة لفوز صعب على أوساسونا
أخبار » عجائب وطرائف

ازدحام مروري غير مسبوق في الصحراء

05 أيلول / سبتمبر 2023 09:09

ازدحام مروري غير مسبوق في الصحراء
ازدحام مروري غير مسبوق في الصحراء

شهدت صحراء نيفادا الأمريكية ازدحاما مروريا غير مسبوق، بعد انتهاء مهرجان الفن المعاصر Burning Man الذي يقام في مدينة بلاك روك.

وحاول المشاركون في المهرجان أن يغادروا بأقصى سرعة، لكن الأمطار الغزيرة أعاقت الحركة على الطريق السريع، الذي كان من المفترض أن تنعطف نحوه آلاف السيارات.

وحضر هذا الحدث الذي استمر أسبوعا، أكثر من 70 ألف شخص، ويقام هذا العام في الفترة من 28 أغسطس إلى 4 سبتمبر. ومن غير الواضح عدد الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل بسبب الطقس.

ويقام المهرجان كل صيف في بلاك روك، وهي مدينة مؤقتة يتم إنشاؤها سنويا خصيصا للمهرجان في صحراء نيفادا. 

ويسافر عشرات الآلاف من الحاضرين من وإلى المدينة على طول طريق سريع مكون من مسارين للوصول إلى المهرجان، الذي تم إلغاؤه في عامي 2020 و2021 بسبب جائحة فيروس كورونا.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كتابان لأسيرين يبصران النور من داخل سجون الاحتلال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟