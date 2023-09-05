الاحتلال يعتقل 19 مواطناً في الضفة الغربية والقدس

طولكرم - وكالة الرأي:

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، تزامناً مع العدوان على مخيم نور شمس بطولكرم، والذي أسفر عن ارتقاء شهيد.

وأعلن جيش الاحتلال عن اعتقاله 19 مواطناً من أنحاء مدن الضفة الغربية المحتلة.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب صبري الطويل وعبدو البواب وعدي حمدان من مخيم الأمعري جنوب رام الله، وذلك خلال اقتحام المخيم واندلاع مواجهات عنيفة فيه.

وداهم جنود الاحتلال منازل الفلسطينيين، ودارت مواجهات عنيفة مع الشبان، فيما أحرق جيش الاحتلال مركبة لأحد المواطنين.

وطالت اعتقالات الاحتلال الطالب الجامعي أمجد سلامة من مخيم الجلزون، والطالب الجامعي محمد حجاج من البيرة.

وشهد شارع القدس – رام الله مواجهات عنيفة ألقى خلالها الشبان زجاجات حارقة، على الدوريات العسكرية.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال شابين من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، بعد دهسهما من قبل جيب عسكري واستولت على دراجتهما النارية وسط مواجهات عنيفة.

وطاردت دوريات الاحتلال الشابين أثناء قيادتهما دراجتين ناريتين، خلال اقتحام بلدة يعبد ومداهمة حي البعاجوة، وصدمهما وقام باعتقالهما.

واعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني، شابين من بلده عناتا شمال شرق القدس المحتلة، وهما رائد محمد حمدان، وصلاح الدين محمد الجمزاوي.

واستشهد شاب وأصيب آخر بجروح خطيرة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم نور شمس شرق طولكرم، وسط اندلاع اشتباكات ومواجهات عنيفة.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب عايد سميح خالد ابو حرب (21 عاماً) برصاص الاحتلال الحي في الرأس، في مخيم نور شمس بطولكرم، كما أصيب آخر بجروح حرجة.