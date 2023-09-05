تنديدًا بتفشي الجريمة.. الإضراب الشامل يعمّ الداخل المحتل

الداخل المحتل - وكالة الرأي:

يعم إضراب شامل بلدات ومدن الداخل الفلسطيني المحتل، اليوم الثلاثاء؛ احتجاجًا على جرائم القتل وإطلاق النار العنيفة التي أدت في مجملها إلى مقتل 159 شخصاً منذ مطلع العام الجاري، في ظل تواطؤ شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك ضمن سلسلة خطوات احتجاجية قررتها لجنة المتابعة العليا أول أمس الأحد، وبعد توالي الجرائم في مجتمع الداخل الفلسطيني.

وقالت مصادر إعلامية، إنّ المرافق العامة والمؤسسات الخدماتية والمحال التجارية، أغلقت أبوابها، استجابةً لقرار “لجنة المتابعة”.

وستنضم المدارس في بلدات الداخل، بعد الحصة الثالثة، لتنطلق مسيرات شعبية محلية في المدن والقرى الفلسطينية.

ومن ضمن القرارات التي أقرتها اللجنة، تشكيل لجنة طوارئ، تشمل لجنة إفشاء السلام ولجنة مناهضة العنف والجريمة ولجنة الرؤساء وغيرها.

وكانت لجنة المتابعة، أكدت على ضرورة الالتزام بالإضراب العام “على ضوء استمرار استفحال دائرة الجريمة والعنف في الداخل، وتواطؤ الحكومة الإسرائيلية الرسمي المفضوح، لجعلنا نغرق في حالة الرعب والدم، ويحصي الضحايا القتلى والمصابين”.

ولفتت إلى أن “الإضراب يعكس الموقف الوطني الجماعي ضد الجريمة الدائرة ودعم الحكومة لها؛ من أجل وقف ما يجري وضمان حياة آمنة ومستقبل أفضل لأبنائنا والأجيال الناشئة”.

وشددت على “ضرورة تحويل التصدي لإرهاب الجريمة إلى انتفاضة شعبية من أجل الحياة ولتوجيه الأسهم إلى الحكومة الإسرائيلية الغاشمة التي ترعى إرهاب الجريمة”.

ويشهد الداخل المحتل، جرائم قتل متعددة تحدث بفارق ساعات، فضلاً عن إطلاق النار على مجموعات، مثلما حدث في قرية يافة الناصرة، حيث قُتل خمسة أشخاص في يونيو/ حزيران الماضي، كما شهدت قرية أبو سنان مقتل أربعة أشخاص بذات الطريقة في شهر أغسطس/ آب الماضي.

وفي السياق، قُتل الشاب يوسف حسين شلبي، في الثلاثينيات من العمر، من قرية إكسال، وأُصيب شخصان آخران، بجروح وصفت بأنها بين الخطيرة والمتوسطةفي جريمة إطلاق نار ارتكبت بالقرب من مدينة الناصرة صباح اليوم، الثلاثاء.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن المصاب بجروح خطيرة رجل يبلغ من العمر 53 عاما، من سكان الناصرة.

وذكرت مصادر طبية في البداية أنه أصيب 3 أشخاص بجروح وصفت بين الخطيرة والمتوسطة، في جريمة إطلاق نار استهدفت مركبة عندما كانت تسير على شارع الأنفاق بين إكسال والناصرة.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن مصابين على شارع 60 قرب الناصرة، وعلى الفور هرع طاقم طبي إلى المكان وقدم العلاجات الميدانية للمصابين، ونقلهم على وجه السرعة وهم بحالة خطيرة جدا ومتوسطة إلى المستشفى للعلاج، حيث أعلن لاحقا عن وفاة أحد المصابين.