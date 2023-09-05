وكالة الرأي الفلسطينية ‏الزراعة تعقد لقاءً تشاورياً مع وفد من جامعة الأزهر وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2613) الثلاثاء 5/9/2023 وكالة الرأي الفلسطينية هيئة الأسرى: الأسير نذير دار أحمد يعاني من وضع صحي مقلق وكالة الرأي الفلسطينية المرور: وفاة و4 إصابات في 11 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية تنديدًا بتفشي الجريمة.. الإضراب الشامل يعمّ الداخل المحتل وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 19 مواطناً في الضفة الغربية والقدس وكالة الرأي الفلسطينية إسطنبول تفرض قيوداً جديدة على سرعة السكوتر الكهربائي وكالة الرأي الفلسطينية القطاع الزراعي بغزة يتكبد خسائر بمليون شيكل يومياً جراء توقف التصدير وكالة الرأي الفلسطينية الفصائل: ثأرنا لنساء الخليل سيكون بعمليات فدائية موجعة
أخبار » الأخبار الفلسطينية

هيئة الأسرى: الأسير نذير دار أحمد يعاني من وضع صحي مقلق

05 أيلول / سبتمبر 2023 10:28

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رام الله - وكالة الرأي:

نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقريرها الصادر اليوم الثلاثاء، تفاصيل الوضع الصحي الصعب للأسير نذير دار أحمد (21 عاما) من مدينة رام الله،  وذلك بعد زيارة محامي الهيئة يوسف متيا له في سجن عوفر.

والأسير نذير معتقل منذ تاريخ 8/5/2022، وقد أصيب أثناء الاعتقال بـ25 رصاصة موزعة في منطقة الأمعاء والبطن والقولون، حيث يعاني من آلام شديدة واستفراغ ونفخة في المعدة، إلى جانب أوجاع شديدة في الظهر تمنعه من الوقوف والمشي أحيانا، إلا إذا تم إعطاؤه إبرة معينة، وما زال هناك رصاصتان في ظهره تضغطان على العمود الفقري، كما يشتكي الأسير من صعوبة في النوم بسبب الآلام الشديدة في أنحاء جسده كافة، في حين تكتفي إدارة السجن بإعطائه حبة أو إبرة مسكنتَين يتلاشى مفعولهما بعد ساعات قليلة، وتتعمد المماطلة والإهمال في علاجه، فهو لم يراجع المستشفى منذ شهر 3/2023، على الرغم من حجم الأوجاع لديه وحاجته إلى متابعة حقيقية.     

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كتابان لأسيرين يبصران النور من داخل سجون الاحتلال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟