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وزارة الأسرى والمحررين تزور عدد من أهالي أسرى محافظة رفح

05 أيلول / سبتمبر 2023 12:00

رفحوكالة الرأي :

زار فريق عمل دائرة الرعاية والإرشاد في وزارة الأسرى، اليوم الثلاثاء، خمسة أسرى من محافظة رفح، وقد شارك في الزيارة كل من مدير مكتب الجنوب بشار الحمايدة ومدير دائرة الرعاية والإرشاد علا النباهين و روند الحداد.

وتمثلت الجولة بزيارة عائلة الأسير/ محمد ياسر البحابصة (42) عام، والذي أمضي 17عام في سجون الاحتلال ومحكوم بالسجن لمدة 18 عاما.

كما قام فريق العمل بزيارة عائلة الأسير/ مدحت فوزي أبو سنيمة (31) عاماً الذي أمضي 7 أعوام في سجون الاحتلال ومحكوم بالسجن 20عاماً وهو متزوج واب لطفلين.

بالإضافة لزيارة ميدانية لعائلة الأسير/ محمد عبد الكريم القاضي (34) عاماً، والذي أمضي 7 سنوات ونصف ومحكوم 10 اعوام.

كذلك تم تنفيذ زيارة ميدانية لعائلة الأسير/ أنس زياد أبو ختلة (21) عاماً، حيث أمضي عام ونصف ومحكوم 3 أعوام ونصف.

كما قام فريق العمل بزيارة عائلة الأسير/ نبيل وليد أبو سنيمة (28) عام، والذي أمضي ما يقارب من 3 سنوات ومحكوم 6 سنوات ونصف وهو متزوج وأب لأربعة اطفال.

يذكر أنه تم تنفيذ (91) زيارة ميدانية لعائلات الأسرى في مختلف محافظات قطاع غزة منذ بداية عام 2023 في إطار التواصل المباشر مع ذوي الأسرى.

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