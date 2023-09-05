القسام: مقاومونا تصدوا لاقتحام الاحتلال "نور شمس" بالأسلحة والعبوات الناسفة

طولكرم - وكالة الرأي:

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام بالضفة الغربية تصديها لاقتحام قوات الاحتلال لمخيم نور شمس شرق طولكرم، صباح اليوم الثلاثاء.

وقالت كتائب القسام في بلاغ عسكري: “بقوة الله وتمكينه، تصدى مجاهدونا لاقتحام العدوّ الصهيوني وآلياته في مخيـــم نور شــمس بطولكرم صبيحة اليوم الثلاثاء 5/9/2023م والذي استمرّ لعدة ساعات”.

وأضافت: “استخدم المقاتلون في أثناء التصدي الأسلحة الخفيفة والعبوات الناسفة”.

واستشهد شاب وأصيب آخر بجروح خطيرة، صباح اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم نور شمس شرق طولكرم، وسط اندلاع اشتباكات ومواجهات عنيفة.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد الشاب عايد سميح خالد ابو حرب (٢١ عاماً) برصاص الاحتلال الحي في الرأس، في مخيم نور شمس بطولكرم، كما أصيب آخر بجروح حرجة.

واقتحمت قوات كبيرة للاحتلال برفقة جرافتين عسكريتين المخيم فجر اليوم، وتمركزت في حارة المحجر، وداهمت عددا من منازل المواطنين ونشرت قناصتها على اسطحها.

وتصدى المقاومون لاقتحام الاحتلال للمخيم بالاشتباك والرصاص والعبوات الناسفة، واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال.

وفجر المقاومون عبوة ناسفة شديدة الانفجار بجرافة عسكرية من نوع “دي 9” خلال الاقتحام الواسع لمخيم نور شمس.

وخلفت جرافات الاحتلال دمارًا كبيرًا في المخيم، حيث جرفت الطرق والبنى التحتية وعددًا من المركبات، وفجرت قوات الاحتلال مبنى داخل المخيم.