خسائر فادحة تتكبدها غزة بعد قرار الاحتلال وقف التصدير

غزة – وكالة الرأي:

حذّرت اتحادات صناعية واقتصادية فلسطينية، اليوم الثلاثاء، من خطورة قرار الاحتلال الإسرائيلي منع التصدير من قطاع غزة، مؤكدين أن القرار سيكبّد القطاعات التجارية والصناعية والزراعية خسائر فادحة.

وأكد فؤاد عودة رئيس اتحاد الملابس والنسيج، على رفض المزاعم الإسرائيلية، لافتاً إلى أن القرار الإسرائيلي جائر ويمثل عقاباً جماعياً.

وقال عودة لـوكالة "الرأي": هذا قرار جائر ويفترض إنه يتغير، ووجود القرار وتطبيقه يعني توقف 100 مصنع عن العمل، وتوقف من أربع إلى خمس آلاف عامل عن العمل".

وأضاف: "التقديرات الأولية أن الخسائر الشهرية ستصل إلى 3 مليون دولار، وبدأنا الخطوات الاحتجاجية أمس وعملنا بيان تم توزيعه على المؤسسات الدولية كلها"، مطالباً بضرورة العمل على فك الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة.

من جهته، أكد محمد أبو جياب، رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية أن إغلاق معبر كرم أبو سالم أمام عمليات التصدير تسبب بخسائر كبيرة للقطاعات الصناعية التي بدأت تعود منذ سنوات قليلة إلى العمل بشكل كبير.

وقال أبو جياب لوكالة "الرأي": سيتضرر من هذا الإغلاق عشرات آلاف العمال الذين بدأوا بالعودة إلى العمل بعد أن مكثوا سنوات طويلة في البطالة".

وأوضح أن في قطاع غزة أكثر من 20 ألف عامل في قطاع النسيج والملابس ولدينا أكثر من 60 ألف عامل في قطاع الإنتاج الزراعي وآلاف العمال في قطاعات صناعية اخرى.

وشدد على أن الخاسر الأول في هذه المعركة هو العامل الفلسطيني.