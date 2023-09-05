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الاحتلال يسلّم 50 إخطارا بالهدم في قرية دوما جنوب نابلس

05 أيلول / سبتمبر 2023 01:37

الاحتلال يسلّم 50 إخطارا بالهدم في قرية دوما جنوب نابلس
الاحتلال يسلّم 50 إخطارا بالهدم في قرية دوما جنوب نابلس

نابلس - وكالة الرأي:

سلّمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 50 إخطارا بالهدم و"إعادة الأرض إلى ما كانت عليه"، في قرية دوما جنوب نابلس.

وأفاد رئيس المجلس القروي سليمان دوابشة بأن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية والجنوبية من القرية، ووزعت 50 إخطارا بينها إخطار بهدم غرفة زراعية وآخر بتجريف شارع تم افتتاحه حديثا، فيما نصت بقية الإخطارات على إعادة الأراضي التي استصلحها أصحابها إلى ما كانت عليه.

وأشار دوابشة في تصريحات صحفية، إلى أن سلطات الاحتلال تدّعي أن تلك الأراضي "أملاك دولة"، مؤكدا أن جميع الأراضي التي جرى إخطارها ملكية خاصة ويملك المواطنون أوراقا ثبوتية فيها.

بدورها، أكدت وزارة الحكم المحلي، أن هذه الاخطارات غير قانونية ومخالفة للأعراف والمواثيق الدولية، ومصادرة لحق المواطن في استغلال أرضه والبناء والسكن فيه وهو حق أساسي كفله الاعلان العالمي لحقوق الانسان، وضمن له الحماية من الإخلاء والتشريد.

 

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