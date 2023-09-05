تفاصيل ورابط التسجيل لبرنامج تمويل المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر بغزة

غزة - وكالة الرأي:

أعلنت وزارة العمل الفلسطينية في قطاع غزة، بالشراكة مع مؤسسة تمكين للإقراض والتنمية، عن إطلاق برنامج تمويل المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال القرض الحسن، للأسر المتعففة والخريجين والشرائح الضعيفة والهشة، بهدف خلق فرص عمل مستدامة وناجحة لهم.

وقال وكيل وزارة العمل إيهاب الغصين إن المشروع سيقوم بتمويل مئات المشاريع الصغيرة بحيث تصل القروض المقدمة إلى مبلغ 15 ألف شيكل، وتستهدف المستفيدين من عمر 18 إلى 45 عاماً، من كل فئات المجتمع نساء ورجال.

وأكد أن المشروع ذو تسهيلات كبيرة، فليس هناك أي رسوم تسجيل للمشروع أو أي أرباح على القروض المقدمة فهي حسنة بشكل بحت.

تفاصيل التسجيل

وأوضحت الوزارة أنها ستعمل على توجيه المستفيدين من البرنامج من خلال التدريب والدعم الفني، لتعزيز فرص النجاح للمشاريع الناشئة.

وأشارت وزارة العمل أن التسجيل للبرنامج يخضع لعدة لشروط، تتمثل في:

• التسجيل للاستفادة من المشروع متاحة للفئات التالية:

1. الخريجين والمهنيين الباحثين عن العمل.

2. أرباب الأسر المتعففة والتي ليس لها مصدر دخل، وترغب بإقامة مشروع صغير.

3. أصحاب المشاريع الصغيرة والتي تم تمويلها سابقا عن طريق القروض الحسنة وتحتاج إلى تطوير.

4. وجود كفلاء للمشروع من بنك “الوطني الإسلامي أو بنك الإنتاج”.

معايير التفضيل

– الحالة الاجتماعية للمستفيد / الأسرة المتعففة.

– وجود فكرة حقيقية وقابلة للتنفيذ.

– ارتباط الفكرة بتخصص المستفيد.

– الأولية للفئات العمرية بين 18-45 عاما.

– قدرة المشروع على تشغيل أيدي عاملة إضافية.

– وجود مساهمة شخصية للمستفيد ونسبة المساهمة.

– الخبرة العملية للمستفيد.

شروط الإقراض

– مبلغ القرض الحسن بحد أقصى 15000 شيكل.

– يكون السداد على أساس دفعات شهرية منتظمة.

– يمنح المستفيد فترة سماح لتسديد الدفعات من 3-6 أشهر حسب المشروع.

– الحد الأقصى لفترة السداد 36 شهرا شاملة فترة السماح.

– قيمة القسط الشهري بحد أقصى 400 شيكل شهريا.

• الضمانات المطلوبة للقرض:

يجب على مقدم الطلب تسليم المستندات التالية:

– صورة هوية صالحة.

– المؤهلات العلمية وشهادات الخبرة- إن وجدت.

– إحضار عروض أسعار أولية بالأصول المطلوب تمويلها من خلال القرض الحسن (الآلات والمعدات والأدوات).

• الأوراق الخاصة بالكفلاء من بنكي الإنتاج والوطني الإسلامي:

– صورة هوية الكفيل.

– استمارة راتب الكفيل (المدني من الرواتب، والعسكري من الفرع المالي بالداخلية).

– كشف حساب 6 شهور للكفيل مختوم من البنك.

– كشف التحليل المالي للكفيل موقع من مسئول التمويل في البنك بإمكانية الكفالة.

رابط التسجيل

للتسجيل، اضغط هنا: https://e.services.gov.ps/apps/mol_small_business_financing_program/1/create