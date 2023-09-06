مادة زرقاء مضيئة في الأسماك تثير قلقاً في مصر

أطلق خبراء مصريون تحذيرات من تناول أسماك الماكريل المستوردة من اليابان، بدعوى احتوائها على مواد سامة.

وكانت البداية من تحذير الدكتورة شيرين زكي، رئيسة لجنة سلامة الغذاء بالنقابة العامة للأطباء البيطريين في مصر، التي رصدت مادة زرقاء مضيئة في أسماك "الماكريل" بالسوق المصرية.



وكتبت "زكي" عبر "فيسبوك": "رصدنا مادة زرقاء مضيئة في سمك الشاخورة، وهو أحد أنواع سمك الماكريل، هذه المادة هي كبريتات النحاس، ولا بد من إجراء التحاليل المعملية التي تؤكد ماهية هذا اللون".



الماكريل يقلق المصريين

ومصر هي أكبر مستورد لسمك الماكريل من اليابان، وبلغت وارداتها أكثر من 45 ألف طن عام 2018، بعد تخفيف القيود التي فرضتها بعد كارثة زلزال 2011، وتضمنت إجراءات الفحص الإشعاعي لبعض المنتجات اليابانية أبرزها أسماك الماكريل.

وطالبت" زكي" الهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر بتحري الأمر، وتشكيل لجان للتفتيش والفحص وسحب العينات لطمأنة المواطنين، كما نصحت المواطنين بالابتعاد عن أي منتج تظهر به علامات غريبة في اللون أو الرائحة أو الملمس.

من جهته، دعا الدكتور يوسف العبد، الخبير الزراعي السمكي، إلى توخي الحذر عند تناول سمك الماكريل، مؤكدا أنه يحتوي بالفعل على مواد خطيرة، رغم خضوعه لتحاليل قبل دخوله إلى البلاد.

مواد مشعة

وأضاف لوسائل إعلام محلية أن "سمك الماكريل يحتوي على اليود والكربون المشع والترتيوم والسنتروم، وهذه المواد خطرة وتسبب التسمم"، مشيرا إلى أن المواد توجد بالفعل داخل محطة فوكوشيما، بعد تعرضها لزلزال شديد عام 2011.

ولفت "العبد" إلى تصريف مليون و300 ألف طن من هذه المواد الخطرة في مياه المحيط بعد كارثة 2011، مما يؤثر على أسماك الماكريل التي تستوردها مصر من اليابان.

البديل أو الحظر

بدوره، طالب الدكتور مجدي توفيق، رئيس الجمعية المصرية لتنمية الثروة السمكية، بحظر استيراد سمك الماكريل من اليابان، داعيا الحكومة المصرية إلى تشكيل لجنة لإصدار قرار بشأن استيراد الأسماك من اليابان.

وطالب "توفيق" بالبحث عن بدائل لاستيراد سمك الماكريل، وفرض رقابة صارمة على هذه الأسماك، مثل تحليلها للتأكد من خلوها من المواد المشعة.