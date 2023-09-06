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إصابة رضيع تونسي بالمتحور الجديد من كورونا

06 أيلول / سبتمبر 2023 07:53

إصابة رضيع تونسي بالمتحور الجديد من كورونا
إصابة رضيع تونسي بالمتحور الجديد من كورونا

أعلنت السلطات الصحية في تونس أن التقطيع الجيني أثبت وجود المتغير الجديد لكورونا EG5 في تونس.

وكشفت وزارة الصحة على لسان الهاشمي الوزير، مدير عام معهد "باستور تونس" ورئيس لجنة التلقيح وعضو اللجنة العلمية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، بأنه تم تسجيل الفيروس لدى رضيع دون تسجيل عدوى في المستشفى ولا في صفوف عائلته، وهو اليوم بصحة جيدة وغادر المستشفى.

كما تحدث الوزير عن تسجيل استقرار في عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا، قائلا إن الفيروس موجود ولم ينقطع في تونس ولا في العالم.

وأضاف أن الأعراض المسجلة لا تحمل خصوصيات مقارنة بالحالات المسجلة سابقا، متابعا: "لم نسجل تعكر حالات إلا في صفوف فئة معينة على غرار كبار السن وحاملي الأمراض المزمنة ومن يعانون من نقص في المناعة أو الأشخاص الذين يعانون من مرض السرطان".

 وأفاد الهاشمي الوزير أنه "لا يوجد فرق في أعراض الإصابة بين المتحورات القديمة والمتحور الجديد"، مبينا أنها "مشابهة للإصابة بأوميكرون".

وقال الوزير: "الأعراض تتمثل في ألم في الرأس وارتفاع الحرارة وسيلان الأنف وأحيانا الإسهال"، مضيفا: "المصاب لا يفقد حاستي الشم والتذوق".

وتابع: "المتحور الجديد لا خصوصية له وليس شرسا ولا يؤدي إلى تعكرات كبيرة ويمس فئة معينة فقط وهم المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة ومن يعانون من نقص في المناعة".

وسبق وتم إعلان ارتفاع حالات الإصابة بفيروس "كورونا" خلال شهر أغسطس في تونس، ليصل إلى 230 حالة مقابل 26 حالة خلال شهر يوليو، دون تسجيل أي حالة وفاة.

وتم إيواء 22 حالة اصابة مؤكدة بالمستشفيات الحكومية خلال شهر أغسطس المنقضي، حالتين منهم في الإنعاش، مقابل 13 حالة في شهر يوليو المنقضي

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