تسمم 98 مصرياً في حفل زفاف

تعرّض نحو 100 شخص للتسمم في حفل زفاف أقيم بإحدى قرى محافظة المنيا في صعيد مصر.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن 98 من أهالي قرية في مركز مغاغة شمالي المنيا تعرّضوا للتسمم الغذائي بعد تناولهم وجبات فاسدة في أثناء مشاركتهم في حفل زفاف.

واستقبل مستشفى مغاغة المركزي عشرات المواطنين وهم في حالة إعياء شديد ومصابين بحالة مغص وقيء.

وأخطر المواطنون إدارة المستشفى بأنهم أصيبوا بالتسمم إثر تناول وجبات غذائية خلال حفل الزفاف، الأمر الذي استدعى إخطار الجهات الأمنية بالمحافظة لتحري الأمر من قبل المباحث الجنائية، فيما باشر الأطباء وفرق التمريض عملهم.

ولم تشر وسائل الإعلام المصرية إلى وجود وفيات بين المشاركين في الحفل جراء التسمم.