عامان على عملية "نفق الحرية"

الضفة المحتلة – وكالة الرأي:

يوافق اليوم الأربعاء الذكرى السنوية الثانية لعملية "نفق الحرية" التي استطاع خلالها 6 أسرى تحرير أنفسهم عبر نفق أرضي في سجن "جلبوع" شمال فلسطين المحتلة.

ونجح ستة أسرى فلسطينيين بتاريخ السادس من أيلول/ سبتمبر 2021، من تحرير أنفسهم من سجن جلبوع عبر نفق الحرية، وهم محمود العارضة ومحمد العارضة وأيهم كممجي ويعقوب قادري وزكريا الزبيدي ومناضل انفيعات.

وشرعت قوات الاحتلال في حملة تمشيط واسعة بعد انتزاع الأسرى الستة حريتهم، بحثاً عنهم وسعياً لإعادة اعتقالهم، وخلال فشلٍ استخباراتي امتد لأسبوعين كاملين تمكن جنود الاحتلال من العثور على أبطال الحرية.

وعرضت سلطات الاحتلال الأسرى الستة للمحاكمة، وقضت بالسجن الفعلي مدة خمس سنوات إضافية لأحكامهم السابقة، وغرامة مالية بقيمة 5 آلاف شيكل.

والأحكام السابقة التي يواجهها الأسرى الستة، هي: محمود العارضة محكوم بالسجن 99 عاماً، ويعقوب قادري محكوم بمؤبدين و35 عاماً، وأيهم كممجي محكوم بمؤبدين ومدى الحياة، ومناضل انفعيات موقوف دون محاكمة، ومحمد العارضة محكوم بثلاثة مؤبدات و20 عاماً، وزكريا الزبيدي موقوف منذ عام 2019، وجميعهم من محافظة جنين.