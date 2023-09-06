وكالة الرأي الفلسطينية حماس: منع الاحتلال المنهاج الفلسطيني في القدس انتهاك عنصري وكالة الرأي الفلسطينية هشام قاسم: الاحتلال فشل في وأد الحالة الثورية بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية إصابة ثلاثة مستوطنين بعملية طعن بالقدس المحتلة وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يسلّم إخطارات بالهدم في حي الصوانة في القدس وكالة الرأي الفلسطينية مصرع طفل وإصابة شقيقته في الخليل وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شرق خان يونس يعقد اجتماعًا لقيمي المختبرات العلمية وكالة الرأي الفلسطينية التعليم شرق غزة ينظم الملتقى الدعوي حول قيمة الهندام والمظهر الحسن وكالة الرأي الفلسطينية "الأمانة العامة" تكرّم الفائزين بمسابقة الفقيد زياد الظاظا وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد: قسم الصناعات الغذائية يبدأ زيارة معاصر الزيتون في قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة التعليم تُناقش تطوير وتجويد خطط الإدارات المدرسية
أخبار » الأخبار الفلسطينية

إصابة ثلاثة مستوطنين بعملية طعن بالقدس المحتلة

06 أيلول / سبتمبر 2023 03:50

أداة العملية حسب ما نشرها الإعلام العبري
أداة العملية حسب ما نشرها الإعلام العبري

الضفة المحتلة- وكالة الرأي:

زعمت مصادر إعلامٍ عبرية أن ثلاثة مستوطنين أصيبوا بعملية طعن قرب البلدة القديمة من القدس المحتلة، فيما اعتقل منفذ العملية.

وادعت صحيفة "هآرتس" أن ثلاثة إسرائيليين أصيبوا بجروح خطيرة جراء العملية قرب باب الخليل.

وأغلقت شرطة الاحتلال مداخل وأبواب البلدة القديمة في القدس، ومنعت الدخول والخروج لحين اعتقال المنفذ، كما أغلقت حاجز قلنديا أمام حركة الفلسطينيين.

وذكرت "نجمة داود الحمراء" أن طواقمها قدمت الإسعافات الميدانية لشخص في الخمسينيات من عمره، ونقلته على وجه السرعة وهو يعاني من إصابة خطيرة في الرقبة.

وأفادت القناة 14 العبرية، أن المستوطن المصاب في عملية الطعن قرب باب الخليل بحالة خطيرة، حيث أصيب في الرقبة.

وأعلنت "إذاعة الجيش" ارتفاع عدد المصابين في عملية الطعن بالقدس إلى 3، مؤكدة أن أحدهم حالته خطيرة.

وأوضحت الشرطة الإسرائيلية في بيان مقتضب أنه "تم طعن إسرائيلي في القدس، حيث تم اعتقال المنفذ ويجري التحقق من الدوافع".

وصرحت شرطة الاحتلال، بأن عناصرها لاحقت شخصا طعن مستوطنين قرب باب الخليل في القدس، بسكين جزار، واعتقلته.

وبحسب مزاعم شرطة الاحتلال، فإن منفذ عملية الطعن هو شاب يبلغ من العمر 17 عاما، من سكان القدس، قام بمهاجمة 3 مستوطنين ببلطة وأصابهم بجروح أحدهم حالته خطيرة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كتابان لأسيرين يبصران النور من داخل سجون الاحتلال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟