إصابة ثلاثة مستوطنين بعملية طعن بالقدس المحتلة

الضفة المحتلة- وكالة الرأي:

زعمت مصادر إعلامٍ عبرية أن ثلاثة مستوطنين أصيبوا بعملية طعن قرب البلدة القديمة من القدس المحتلة، فيما اعتقل منفذ العملية.

وادعت صحيفة "هآرتس" أن ثلاثة إسرائيليين أصيبوا بجروح خطيرة جراء العملية قرب باب الخليل.

وأغلقت شرطة الاحتلال مداخل وأبواب البلدة القديمة في القدس، ومنعت الدخول والخروج لحين اعتقال المنفذ، كما أغلقت حاجز قلنديا أمام حركة الفلسطينيين.

وذكرت "نجمة داود الحمراء" أن طواقمها قدمت الإسعافات الميدانية لشخص في الخمسينيات من عمره، ونقلته على وجه السرعة وهو يعاني من إصابة خطيرة في الرقبة.

وأفادت القناة 14 العبرية، أن المستوطن المصاب في عملية الطعن قرب باب الخليل بحالة خطيرة، حيث أصيب في الرقبة.

وأعلنت "إذاعة الجيش" ارتفاع عدد المصابين في عملية الطعن بالقدس إلى 3، مؤكدة أن أحدهم حالته خطيرة.

وأوضحت الشرطة الإسرائيلية في بيان مقتضب أنه "تم طعن إسرائيلي في القدس، حيث تم اعتقال المنفذ ويجري التحقق من الدوافع".

وصرحت شرطة الاحتلال، بأن عناصرها لاحقت شخصا طعن مستوطنين قرب باب الخليل في القدس، بسكين جزار، واعتقلته.

وبحسب مزاعم شرطة الاحتلال، فإن منفذ عملية الطعن هو شاب يبلغ من العمر 17 عاما، من سكان القدس، قام بمهاجمة 3 مستوطنين ببلطة وأصابهم بجروح أحدهم حالته خطيرة.