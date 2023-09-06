هشام قاسم: الاحتلال فشل في وأد الحالة الثورية بالضفة

وكالات- وكالة الراي:

أكد عضو قيادة حركة حماس في الخارج هشام قاسم فشل الاحتلال الصهيوني في وأد الحالة الثورية في الضفة المحتلة، مشيدا بسلسلة العمليات الفدائية التي ينفذها أبطال فلسطين في مناطق مختلفة من الضفة، انتصارا لحرائر القدس والخليل، معتبرا إياها ردّا طبيعيا في سياق دفاع شعبنا عن نفسه وانتقامه لعرضه ولحرمة مقدساته.

وقال قاسم الأربعاء: "إن ما شهدته الأيام الأخيرة من عمليات التصدي لاقتحامات الاحتلال عبر الاشتباكات المسلحة، وتفجير العبوات الناسفة وغيرها من الأدوات التي راكمتها المقاومة، تمثل تأكيدا على استمرار الحالة الثورية في الضفة الغربية، وأن محاولات الاحتلال وشركائه لوأدها قد فشلت".

وأضاف أن تحول كل محاولة اعتقال صهيونية لأي من شبابنا الأبطال إلى ساحة مواجهة يعتبر تطوراً نوعياً وكميّاً في أساليب المقاومة، وتعبئة الحالة الثورية.

ودعا قاسم الشبان الفلسطينيين لتشكيل لجان شعبية للتصدي لهجمات المستوطنين، مشددا على أن المقاومة ماضية في طريقها، وعلى المحتل أن ينتظر أبطال شعبنا في كل مدينة وشارع.