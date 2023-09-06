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حماس: منع الاحتلال المنهاج الفلسطيني في القدس انتهاك عنصري

06 أيلول / سبتمبر 2023 04:02

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IMG_0603

غزة- وكالة الرأي:

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن إجراءات سلطات الاحتلال التهويدية، ومحاولاتها منع المنهاج الفلسطيني لطَلَبَتِنا في القدس المحتلة؛ انتهاك عنصري لن ينجح في النَيْل من هوية القدس والمقدسيين.

وقال الناطق باسم الحركة عن مدينة القدس المحتلة محمد حمادة في تصريح صحفي الأربعاء: "إن مساعي سلطات الاحتلال الصهيوني لتهويد مدينة القدس المحتلة، والتي لم تتوقّف عند محاولات تقسيم المسجد الأقصى المبارك، والتوسّع الاستيطاني، وهدم منازل أبناء المدينة أو سرقتها بدعاوَى قضائية باطلة، بل وصلت إلى فرض المنهاج الدراسي للاحتلال على طلَبَتنا في المدارس، والمحاولات المحمومة لقوات الاحتلال لمنع وصول المنهاج الفلسطيني إلى أيديهم عبر تفتيش حقائبهم ومصادرة محتوياتها؛ تُعَدّ انتهاكاً خطيراً لحقوق شعبنا الواقع تحت احتلال فاشي وعنصري.

وأكد أن هذه الإجراءات العنصرية لن تنجح في محاولاته طمس هوية مدينة القدس المحتلة، أو فصل المقدسيين عن جذورهم وتاريخهم، وأن هذا الاحتلال الفاشي، لن يجد من أبناء شعبنا في القدس المحتلة إلا تمسّكاً بهويتهم، وتشبُّثاً بعروبتهم وفلسطينيتهم، وإصراراً على الصمود في وجه كل مشاريع الاحتلال التهويدية، وخلفهم شعبنا الفلسطيني ومقاومته الباسلة، وأمتنا العربية والإسلامية.

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