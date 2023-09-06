حمادة: شعبنا سيواجه حرب الاحتلال ضد القدس وأهلها

غزة- وكالة الرأي:

أكد الناطق باسم حركة حماس عن مدينة القدس محمد حمادة أن الاحتلال يصعّد من مجازر الهدم بحق البيوت الفلسطينية، في إطار حربه الديموغرافية على الشعب الفلسطيني وطرد أهلنا في القدس، مشددا على أن شعبنا المرابط والصامد لن يسلم لسياسات الاحتلال الإجرامية.

وحذر حمادة اليوم الأربعاء، من تصاعد اعتداءات الاحتلال على الحرائر والمرابطات، وعدوانه على المنهاج الفلسطيني، وتفتيش حقائب الطلبة المقدسيين ومصادرة الكتب دون أي وازع.

وأشار إلى أن عدوان الاحتلال المتصاعد بحق أهلنا في القدس والمسجد الأقصى يأتي ضمن سياسة حكومة الاحتلال الفاشية للتضييق عليهم بكل الوسائل الإجرامية والوحشية والسادية.

واستنكر حمادة عمليات الهدم التي طالت منازل ومنشآت المقدسيين في عناتا صباح اليوم الأربعاء، وعمليات المنع من البناء وفرض مبالغ باهظة على تراخيص البناء.

ودعا إلى استنهاض الطاقات كافة لمساندة شعبنا في القدس، وتصعيد المواجهات بكل الأدوات المتاحة، كما دعا الأمة العربية والإسلامية للوقوف عند مسؤولياتها ومساندة الشعب الفلسطيني والمقدسيين الذين يواجهون سياسات الاحتلال.