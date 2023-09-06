نقابات العمال تحذر من تداعيات منع الاحتلال التصدير من غزة

غزة - وكالة الرأي :

حذر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة سامي العمصي من تداعيات جريمة العقاب الجماعي التي يرتكبها الاحتلال بحق مليوني إنسان في القطاع جراء إغلاق معبر كرم أبو سالم أمام الصادرات من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، واعتبره عقوبات جماعية تفاقم معاناة أهالي القطاع المحاصر.

وأوضح العمصي في بيان صحفي، أن إغلاق المعبر يهدد بإغلاق مئات المنشآت الزراعية من القطاعات المصدرة كافة وتعطليها، مما يهدد بتسريح آلاف العمال، خاصة أن القطاع الصناعي يعتمد على التصدير ويعد من أهم روافد الاقتصاد الوطني ويساهم في النمو المحلي.

ووفق العمصي، ألحق الإغلاق الضرر بقطاعي الصيد والزراعة الذي يصل أعداد العاملين في القطاعين إلى نحو 60 ألف أسرة، مشيرا، إلى أن المعطيات تقدر خسائر الزراعة الناتجة عن توقف التصدير بحوالي مليون شيقل يوميًا.

وأشار إلى أن إجمالي إنتاج الصيد البحري يبلغ شهريًا قرابة 200-300 طن، يذهب 40 طنًا منها إلى الضفة منذ بدء إعادة سماح الاحتلال بتسويق الأسماك منذ 6 سنوات.

ودان جرائم العقاب الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال بمواصلة منع تصدير وتسويق المنتجات عبر معبر كرم ابو سالم، كونها انتهاك جسيم لاتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على الاحتلال القيام بعقوبات جماعية وتفرض عليه التزامات السماح للمرضى بالعلاج.

وعد صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة على استمرار فرض الاحتلال لهذه العقوبات الجماعية ومنع التصدير مشاركة بالجريمة، وطالبها بالضغط عليه لضمان فتح المعابر لدخول مستلزمات الحياة الأساسية وخروج المرضى وتصدير البضائع والمنتجات.