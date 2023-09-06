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إصابة 9 جنود من جيش الاحتلال بحادث سير قرب حدود غزة

06 أيلول / سبتمبر 2023 06:57

الداخل المحتل- وكالة الرأي:

أصيب 9 جنود من جيش الاحتلال، الأربعاء، جراء حادث سير قرب حدود قطاع غزة.

وزعم ناطق عسكري إسرائيلي، أن الجنود أصيبوا بحادث سير وقع عند مفترق مستوطنة بئيري.

وادعى أن جنديين أصيبا بجروح متوسطة، و7 بحالة طفيفة.

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