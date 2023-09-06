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4 معتقلين يواصلون إضرابهم عن الطعام

06 أيلول / سبتمبر 2023 07:38

الداخل المحتل- وكالة الرأي:

أفاد نادي الأسير، اليوم الأربعاء، أنه منذ (35) يومًا يواصل المعتقلان سلطان خلوف، وكايد الفسفوس إضرابهما المفتوح عن الطعام، رفضًا لاعتقالهما الإداريّ، وسط ضغوط كبيرة يواجهونها من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وتواصل إدارة السّجون احتجاز المعتقل الفسفوس في زنازين سجن (النقب)، والمعتقل خلوف جرى نقله مؤخرًا إلى (عيادة سجن الرملة) مع استمرار تدهور وضعه الصحيّ. 

فيما يواصل المعتقل عبد الرحمن براقة، إضرابه عن الطعام منذ (28) يومًا، رفضا لاعتقاله الإداري، وهو محتجز في زنازين سجن (ريمون).

إضافة إلى المعتقل ماهر الأخرس، الذي يواصل إضرابه عن الطعام من (15) يومًا رفضا لاعتقاله، وهو ما يزال رهن التحقيق في زنازين معتقل (الجلمة) ، وقد جرى تأجل جلسة محكمته حتى يوم الأحد المقبل.

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