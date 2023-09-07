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الاحتلال يعتقل 13 مواطنًا ويصيب آخرين بالضفة

07 أيلول / سبتمبر 2023 08:22

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة المحتلة – وكالة الرأي:

أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شابا بالرصاص الحي وآخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الخميس، واعتقلت 13 مواطنا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، واندلعت مواجهات، أطلقت خلالها الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت، ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحي في القدم، نُقل إلى المستشفى في بيت لحم، كما أصيب العشرات بالاختناق.  

وأضافت المصادر، أن القوات اعتقلت من المدينة كلا من: الأسير المحرر وسام الحسنات، عامر دراغمة، سليمان هيثم مزهر، محمد نادر صومان، تقي الدين مناصرة، وجميعهم من مخيم الدهيشة، وعلي كريم عساكرة من قرية العساكرة شرق المدينة.

وأفادت المصادر بأن قوات الاحتلال اعتقلت من رام الله القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" سعيد نخلة، والطالب جامعة بيرزيت المحرر عنان صافي بعد مداهمة منزلهما في مخيم الجلزون، فيما اعتقل نشمي أبو رحمة ولؤي أبو رحمة من بلدة نعلين، والمحرر عمر حمدان من ترمسعيا شمال رام الله.

وذكرت أن القوات اعتقلت المواطن محمد رائد معالي بعد اقتحام منزله في بلدة بيتا جنوب نابلس، ونمر صوافطة من بلدة بردلة شرق طوباس.

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