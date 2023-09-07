روبوت يشبه الكلب يرسم خريطة لقسم مشع تم إغلاقه لمدة 25 عامًا

كجزء من جهود المملكة المتحدة لإيقاف تشغيل موقع دونري النووي في اسكتلندا، قام روبوت يشبه الكلب برسم خريطة لقسم مشع تم إغلاقه لمدة 25 عامًا.



ويوصف الجهاز الآلي الرباعي، الذي طورته شركة بوسطن ديناميكس، ويسمى "سبوت"، بأنه "روبوت رشيق متنقل". وبفضل قدرته على التحرك فوق الأراضي الوعرة، وتجنب العوائق، وصعود السلالم، يمكنه مراقبة وجمع البيانات في المناطق الخطرة.



وفي دونري، تم نشر نقطتين في خلية المبخر في منطقة دورة الوقود، التي تضم المرافق التي يتم فيها فصل الوقود المستهلك واستعادة اليورانيوم والبلوتونيوم المستخدم.



تم إجراء التجربة من قبل موظفي Dounreay وموظفي شركة Createc، الشركة المتكاملة لأنظمة Spot.



وقال ويل نيوسوم، مدير الطاقة في شركة Createc: "كانت البيئة التي كنا نستكشفها معقدة لأنه لم يتم الوصول إليها منذ أكثر من 20 عامًا، لذلك لم يكن الفريق يعرف ما يمكن توقعه: وهذا ما جعل عملية النشر صعبة للغاية" حسبما نقلت TheNextWeb.



تم تدريب كل من Spot ومشغليه في البداية على نموذج خشبي لخلية المبخر.



خلال المرحلة التالية، صعد الروبوت، الذي كان يرتدي بدلة واقية، عدة مجموعات من السلالم ودخل الزنزانة الفعلية، بمجرد دخوله، تمكن Spot من إنجاز المهمة الموكلة إليه.



أولاً، أنتجت خريطة كاملة ثلاثية الأبعاد للزنزانة المكونة من أربعة طوابق.



ثانياً، قامت بجمع البيانات الإشعاعية لإنشاء خريطة قياس الجرعات توضح المناطق ذات مستويات النشاط الإشعاعي الأعلى.



"من خلال القيام بالأعمال الأساسية الأولية، أظهر لنا Spot المخاطر التي قد تؤثر على العمال المكلفين بإيقاف التشغيل.



قال بيرني جونز، مدير المشروع في Dounreay: "سنستخدم البيانات للتأكد من أننا نخفف من تلك المخاطر ونحافظ على سلامة موظفينا".



وأضاف جونز: "هذا العمل لديه أيضًا القدرة على توفير المال في تحقيقنا بشأن وقف التشغيل".



وعلى مدى الأشهر المقبلة، سوف يستكشف الفريق سلسلة من سبع حالات استخدام إضافية للروبوت الشبيه بالكلاب.