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Watch Series 9 .. أبرز التسريبات حول ساعة أبل المنتظرة

07 أيلول / سبتمبر 2023 08:47

Watch Series 9 .. أبرز التسريبات حول ساعة أبل المنتظرة
Watch Series 9 .. أبرز التسريبات حول ساعة أبل المنتظرة

تفصلنا أيام قليلة عن مؤتمر أبل السنوى، وفضلا عن سلسلة هواتف أيفون 15، فمن المنتظر أن تكشف الشركة أيضا عن Apple Watch Series 9 وربما Apple Watch Urtla جديدة، والتي ظهرت لأول مرة في عام 2022.
 
وكانت الشائعات حول ساعات Apple قليلة جدًا، وهو مؤشر على أن الترقيات لن تكون كبيرة للغاية، وفيما يلى أبرز التوقعات والتسريبات حول ساعة أبل خلال مؤتمر 12 سبتمبر.
 
 
Watch Series 9
تخطط شركة Apple لإجراء إصلاح شامل لساعتها الذكية في العام المقبل 2024، ووفقًا لمارك جورمان من بلومبرج، بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لساعة Apple Watch، ستكون السلسلة X عبارة عن تجديد "مبهر".

 
وهذا يعني أن ترقية هذا العام ستكون بالتأكيد أقل إثارة للاهتمام، حيث ستكون أكبر التغييرات القادمة مع Apple Watch Series 9 هي معالج أسرع وربما بعض الألوان الجديدة، وقد تنضم شركة Apple إلى جنون باربي باللون الوردي الجديد من الألومنيوم، بالإضافة إلى ذلك، سيكون للسلسلة 9 نفس خيارات الحجم مثل السلسلة 8 – 41 و45 ملم، وقال Gurman: يقال إن شركة Apple تقوم بطباعة ثلاثية الأبعاد لبعض مكونات Apple Watch الخاصة بها، لذا، من المحتمل أن يكون هناك إعلان حول الطريقة التي سيتم بها تصنيع ساعات Apple.
 
ولعل الاختلاف الأكثر وضوحًا بالنسبة لمستخدمي Apple Watch هو نظام التشغيل الذي تم الإعلان عنه في WWDC 2023 في يونيو الماضي، حيث يعد نظام WatchOS 10، الذي سيعمل على تشغيل Apple Watch Series 9، أكثر تركيزًا على الأدوات، مبتعدًا عن التصميم السابق الذي بدا أقرب إلى واجهة iPhone.
 
الجيل الثانى من Watch Urtla
في مؤتمر Apple الذي أقيم في سبتمبر من العام الماضي، استمتع الرياضيون المغامرون وعشاق الهواء الطلق بساعة Apple Watch Urtla القوية، إنها أكبر وأكثر صرامة وتتمتع بعمر بطارية أطول من ساعة Apple Watch التقليدية، ولا تزال Apple Watch Urtla جديدة جدًا، لذا فإن أي ترقية هنا ستكون ضئيلة للغاية، ومن المتوقع أن يأتي الجيل الثاني من Apple Watch Urtla بمعالج أسرع ولون أسود من التيتانيوم.

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