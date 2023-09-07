وكالة الرأي الفلسطينية الأمم المتحدة تدعو الاحتلال للتحقيق في تعرية 5 فلسطينيات بالخليل وكالة الرأي الفلسطينية لأول مرة.. ضباع بنّية نادرة في حديقة الحيوانات بموسكو وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تناقش حوسبة خدمة أقسام الطوارئ في المستشفيات وكالة الرأي الفلسطينية القبض على شخصين حفرا طريقاً مختصراً في سور الصين العظيم وكالة الرأي الفلسطينية لماذا تأخر إطلاق الإصدار الثابت من أندرويد 14؟ وكالة الرأي الفلسطينية Watch Series 9 .. أبرز التسريبات حول ساعة أبل المنتظرة وكالة الرأي الفلسطينية روبوت يشبه الكلب يرسم خريطة لقسم مشع تم إغلاقه لمدة 25 عامًا وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 13 مواطنًا ويصيب آخرين بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم" تُحدّد موعد تسجيل وعقد امتحان المستوى لعام 2024 وكالة الرأي الفلسطينية متوسط أسعار اللحوم والمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

لماذا تأخر إطلاق الإصدار الثابت من أندرويد 14؟

07 أيلول / سبتمبر 2023 08:50

لماذا تأخر إطلاق الإصدار الثابت من أندرويد 14؟
لماذا تأخر إطلاق الإصدار الثابت من أندرويد 14؟

عادة ما تطرح جوجل كل تحديث رئيسي لنظام التشغيل أندرويد، قبل شهر أو شهرين من إطلاق بكسل الجديد، حيث كان من المتوقع أن تطلق الشركة الإصدار الثابت من أندرويد 14 لأجهزة بكسل المتوافقة في أغسطس الماضي قبل اعتماده من قبل الشركات المصنعة، ولا يوجد حتى أي معلومات من عملاق البحث على الإنترنت بشأن توفر الإصدار التالي من نظام التشغيل أندرويد.
 
وكان قد تم شحن الإصدار التجريبي الأخير أو الخامس من أندرويد 14 إلى المختبرين في بداية شهر أغسطس،  وكان من المفترض أن تصل النسخة النهائية إلى الأجهزة خلال نفس الشهر أو في سبتمبر، لكن تم مؤخرًا إضافة تحديثين بسيطين للبرامج الثابتة ضمن الإصدار Beta 5.
 
هل هناك جدول زمني جديد لإصدار الكود المصدري لنظام أندرويد 14؟
 
استنادًا إلى المطور ميشيل رحمن، يمكن أن تخطط جوجل لإصدار كود مصدر أندرويد 14 لمصنعي المعدات الأصلية في 4 أكتوبر. 
 
ويأتي ذلك بعد إبلاغ الشركات المصنعة بأن ملاحظات الأمان الأساسية المرفقة بكل نظام تشغيل أندرويد لن تكون جاهزة إلا في التاريخ المذكور. 
 
تجدر الإشارة إلى أن جوجل تستضيف حدث بكسل في 4 أكتوبر، حيث من المقرر أن تظهر سلسلة بكسل 8 القادمة وPixel Watch 2 المصنوعة من الألومنيوم في ذلك الوقت.
 
ستكون هذه هي المرة الأولى التي سيتم فيها إعلان أندرويد والكلمة الرئيسية لـ Pixel في نفس اليوم الذي تمت إضافته بواسطة الحساب.
 
الجدول الزمني لإصدار Android 14 للعلامات التجارية الأخرى.
 
ومع ذلك من المحتمل أن يختلف مدى توفر Android 14 على الرغم من الإصدار المحتمل لـ AOSP (مشروع Android مفتوح المصدر) الشهر المقبل. 
 
من الآمن أن نقول إن جوجل ستشحن أولاً إصدار أندرويد 14 المستقر إلى هواتف بكسل الذكية وجهاز Pixel اللوحي الجديد قبل أن تلتقط الشركات المصنعة الأخرى الكود الخاص بأجهزتها.
 
وبالمثل، تدحض الشائعات الإعلان الأخير عن إطلاق OnePlus لنظام أندرويد 14 في تشكيلتها في 25 سبتمبر، لذلك يخبرنا هذا أنه قد يكون هناك تناقضات مع الشائعات المذكورة وأن جوجل قد تفاجئنا في الأيام أو الأسابيع المقبلة بـ تاريخ الإصدار الفعلي.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كتابان لأسيرين يبصران النور من داخل سجون الاحتلال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟