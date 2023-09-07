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القبض على شخصين حفرا طريقاً مختصراً في سور الصين العظيم

07 أيلول / سبتمبر 2023 08:55

القبض على شخصين حفرا طريقاً مختصراً في سور الصين العظيم
القبض على شخصين حفرا طريقاً مختصراً في سور الصين العظيم

اعتقلت الشرطة الصينية،  شخصين استخدما أداة وحفرا حفرة في السور العظيم، بهدف شق طريق مختصر يمرا منه؛ لتقليل مدة التنقل.

وقالت صحيفة "الغارديان" البريطانية إن الشرطة في مقاطعة شانشي تتبعت المسارات التي صنعتها الآلات المستخدمة لحفر طريق مختصر عبر جزء من جدار السور المدرج منذ سنة 1987 على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.


بينما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية الصينية (CCTV) أن المشتبه بهما اعترفا أثناء الاستجواب أنهما استخدما حفارة لحفر طريق مختصر في الجدار في محاولة لتقليل وقت السفر المحلي.

وقالت إن المشتبه بهما ألحقا أضراراً دائمة في السور الممتد على آلاف الكيلومترات والذي يضم تحصينات عسكرية شيدها الأباطرة الصينيون لردع الغزاة الأجانب، مشيرة إلى احتجازهما جنائياً وفقاً للقانون.

وأظهرت صور بثها التلفزيون الرسمي الصيني آثار الحادث، ويبدو فيها طريق شُق عبر جزء طويل مرتفع من الأرض يبدو أنه من بقايا الحاجز القديم.

وبني سور الصين العظيم، المقسم إلى أقسام تمتد لآلاف الكيلومترات، في القرن الثالث قبل الميلاد واستمر لقرون.

ويعود تاريخ الجزء المتأثر، الذي يقع على بعد حوالي 6 ساعات بالسيارة غرب وسط بكين، إلى أسرة مينغ الصينية في القرن الرابع عشر وحتى القرن السابع عشر.

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