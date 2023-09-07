الأمم المتحدة تدعو الاحتلال للتحقيق في تعرية 5 فلسطينيات بالخليل

نيويورك - وكالة الرأي

دعت الأمم المتحدة، سلطات الاحتلال إلى إجراء تحقيق في التعرية القسرية لخمس نساء في مدينة الخليل خلال مداهمة مبنى سكني.

وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، في مؤتمر صحفي: "سنقف ضد أي شكل من أشكال العقاب الجماعي".

وأضاف أنه يجب النظر في حادث قيام مجندات "إسرائيليات" بإجبار 5 نساء فلسطينيات على الخضوع لتفتيش جسدي وهن عاريات تحت تهديد الكلاب، والتحقيق فيه بدقة.

وأثار تحقيق مشترك لمنظمة "بتسيلم" الإسرائيلية وصحيفة "هآرتس"، يروي تفاصيل ليلة مرعبة عاشتها عائلة فلسطينية في المنطقة الجنوبية لمدينة الخليل، غضبًا شعبيًا واسعًا.

وكشف التحقيق عن تنكيل مجندات بخمس سيدات وإجبارهن على خلع ملابسهن، بعد اقتحام نحو 50 جنديًا لمنزل عائلتهن خلال ساعات فجر العاشر من الشهر الماضي.