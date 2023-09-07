الاحتلال يخطر بهدم ثلاثة منازل في بلدة سلوان

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بهدم ثلاثة منازل في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.
وقالت مصادر محلية، إن بلدية الاحتلال سلّمت أوامر هدم لمنازل المقدسيين: خالد زيتون، وجمعة عودة، وشحدة قويدر في بلدة سلوان.
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07 أيلول / سبتمبر 2023 01:03
أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بهدم ثلاثة منازل في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.
وقالت مصادر محلية، إن بلدية الاحتلال سلّمت أوامر هدم لمنازل المقدسيين: خالد زيتون، وجمعة عودة، وشحدة قويدر في بلدة سلوان.
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