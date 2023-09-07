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الاحتلال يخطر بهدم ثلاثة منازل في بلدة سلوان

07 أيلول / سبتمبر 2023 01:03

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القدس المحتلةوكالة الرأي:

 أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بهدم ثلاثة منازل في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وقالت مصادر محلية، إن بلدية الاحتلال سلّمت أوامر هدم لمنازل المقدسيين: خالد زيتون، وجمعة عودة، وشحدة قويدر في بلدة سلوان.

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