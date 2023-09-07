الاحتلال يخطر بهدم ثلاثة منازل في بلدة سلوان

القدس المحتلة – وكالة الرأي:

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بهدم ثلاثة منازل في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وقالت مصادر محلية، إن بلدية الاحتلال سلّمت أوامر هدم لمنازل المقدسيين: خالد زيتون، وجمعة عودة، وشحدة قويدر في بلدة سلوان.