الاحتلال يجدد العزل الانفرادي للأسير أيهم كممجي

الداخل المحتل-الرأي:

قررت محكمة الاحتلال المركزية في اللد، اليوم الخميس، بتجديد مدة العزل الانفرادي للأسير أيهم كممجي حتى تاريخ 26/03/2024، في سجن "ايالون".

وبينت هيئة الأسرى، أن الأسير أيهم يعاني من أوجاع قوية في الظهر والقدمين، وأحيانا لا يستطيع الوقوف والدخول إلى المرحاض، بسبب آلامه وحتى هذه اللحظات تمعن إدارة السجون في إهماله طبياً، وعدم تقديم العلاج اللازم لحالته الصحية.

وأدانت الهيئة السياسة الانتقامية التي تمارسها إدارة سجون الاحتلال بحق أسرى نفق الحرية، والمتمثلة بجملة من الممارسات والعقوبات المبنية على أسس عنصرية وحقد دائم.