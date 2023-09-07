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منذ بداية العام.. مقتل 11 إسرائيليًا وإصابة 41 في 10 عمليات بالقدس

07 أيلول / سبتمبر 2023 04:03

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القدس المحتلة - وكالة الرأي:

تتواصل عمليات المقاومة المؤثرة والنوعية ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه في مدينة القدس المحتلة منذ بداية العام الجاري.

وأحصى مركز معلومات فلسطين “معطى” 10 عمليات نوعية أوقعت خسائر بشرية في صفوف الاحتلال في القدس المحتلة منذ مطلع عام 2023 حتى 7-9-2023، أسفرت عن 11 قتيلًا إسرائيليا وإصابة 41 آخرين.

ففي 27/1 نفذ الشهيد خيري علقم عملية إطلاق نار في مستوطنة “بني يعقوب” في القدس المحتلة، أسفرت عن 7 قتلى و12 إصابة، ردًا على مجزرة الاحتلال في جنين.

وبعد حوالي أسبوعين في 10/2، قام الشهيد خالد قراقع بتنفيذ عملية دهس عند مفترق “النبي صموئيل”، أسفرت عن 3 قتلى و6 إصابات.

وبعد يومين فقط في 13/2، قتل جندي إسرائيلي برصاص جندي آخر بعد عملية طعن نفذها الأسير الفتى محمد الزلباني عند حاجز شعفاط.

ونفذ الأسير أسامة حماد عملية إطلاق نار في 6/4، أدت إلى إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة، كما نفذ الأسير الفتى إبراهيم زمر عملية إطلاق نار في 18/4، أسفرت عن إصابتين في صفوف الاحتلال.

وفي الرابع والعشرين من أبريل، نفذ الشهيد حاتم أبو نجمة عملية دهس في شارع يافا بالقدس المحتلة، أسفرت عن إصابة 8 مستوطنين.

وبتاريخ 20/7، نفذ الأسرى الثلاثة يزن وإبراهيم ومحمد عبيات وهم من بيت لحم، عملية طعن في القدس المحتلة، وأدت لإصابة مستوطن.

ونفذ الشهيد مهند مزارعة عملية إطلاق نار بتاريخ 1/8 في “معاليه أدوميم” أسفرت عن 6 إصابات، وقام الشهيد خالد زعانين في 30/8 بتنفيذ عملية طعن قرب باب العامود وسط القدس المحتلة أسفرت عن إصابة إسرائيلي.

ووقعت آخر عملية بطولية يوم أمس 6/9، نفذها الأسير الفتى باسل لافي مستخدمًا “ساطور” طعن فيه ثلاثة مستوطنين عند باب الخليل.

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