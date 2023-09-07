وكالة الرأي الفلسطينية حماس: شرعنة ثلاث بؤر استيطانية عدوان على شعبنا وكالة الرأي الفلسطينية منذ بداية العام.. مقتل 11 إسرائيليًا وإصابة 41 في 10 عمليات بالقدس وكالة الرأي الفلسطينية مطالبات حقوقية للسلطة بالإفراج عن الصحفي حاتم حمدان وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يجدد العزل الانفرادي للأسير أيهم كممجي وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الاتصالات تكرم الموظف حازم الفرا بمناسبة وصوله لسن التقاعد المبكر وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تعقد الاجتماع الأول الخاص بتمويل المشاريع الصغيرة وكالة الرأي الفلسطينية دعوات للحشد وإحياء "الفجر العظيم" في الأقصى غدًا الجمعة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العدل تعقد امتحانات الترجمة القانونية لخمس لغات جديدة وكالة الرأي الفلسطينية "هنية" يخرج 50 مشاركاً ومشاركة في دورة الحكام المستجدين لكرة السلة وكالة الرأي الفلسطينية الحتة: نفتح الباب لأكثر اللغات المطلوبة لتلبية احتياج الجمهور
أخبار » الأخبار الفلسطينية

اعتداءات للاحتلال في نابلس وبيت لحم

الشباب الثائر يُصيب مستوطنَين في قلقيلية

07 أيلول / سبتمبر 2023 04:42

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قلقيلية - وكالة الرأي:

أصيب مستوطنان، إثر عمل بطولي مقاوم نفذه الشباب الثائر قرب بلدة عزون شرق قلقيلية، فيما تواصلت اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية، وسط اندلاع مواجهات، مساء اليوم الخميس.

وأصيب مستوطنان بعد رشق مركبتهما بالحجارة قرب بلدة عزون شرق قلقيلية.

واعتدى مستوطنون على رعاة الأغنام وحاولوا سرقة عدد منها في قرية كيسان جنوب شرق بيت لحم.

وأضرم مستوطنون النار داخل أراضٍ في قرية مادما جنوب نابلس، فيما اعتقلت قوات الاحتلال شابين على مدخل بلدة يعبد في جنين.

وأصيبت مجندة إسرائيلية بجروح خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم الدهيشة في بيت لحم، فجر اليوم.

وكان مركز “معطي” قد وثق (859) عملاً مقاوماً خلال شهر آب/ أغسطس الماضي، وأسفرت عن مقتل (5) إسرائيليين، وإصابة (58) جندياً ومستوطناً بجراح مختلفة، ليرتفع بذلك قتلى الاحتلال ومستوطنيه منذ بداية العام الجاري إلى (37) قتيلاً.

وأحصى المركز 9 عمليات نوعية أوقعت خسائر بشرية في صفوف الاحتلال في القدس المحتلة منذ مطلع عام 2023 حتى 7-9-2023، أسفرت عن 11 قتيلًا إسرائيليا وإصابة 41 آخرين.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كتابان لأسيرين يبصران النور من داخل سجون الاحتلال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟