الاحتلال ينوي مضاعفة شوارع استيطانية في الضفة

الداخل المحتل-الرأي:

زعم موقع "واينت" العبري، اليوم الخميس، أن اتفاقا عُقد بين وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغف وما يسمى رئيس "مجلس مستوطنات السامرة" يوسي داغان، على بدء أعمال مضاعفة الشارع رقم 505 الذي يوصل بين مستوطنتي "أريئيل" و"تبواح" في عمق الضفة الغربية المحتلة، بتكلفة نصف مليار شيقل، في الصيف المقبل.

وستتم مضاعفة الشارع رقم 5، الذي يبدأ بمنطقة تل أبيب ليصل إلى مفترق فصايل في الشارع الرئيس بالأغوار، بتكلفة 1.5 مليار شيقل، وذلك ضمن المخطط الإسرائيلي لزيادة عدد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة إلى أكثر من مليون.

وتشمل الخطة مضاعفة الشارع رقم 5 وتعريضه، وفقا للموقع، سيحوله إلى أهم شارع عرضي، يوصل بين البحر المتوسط ونهر الأردن، بموازاة شرعنة عشرات البؤر الاستيطانية العشوائية.

ونقل الموقع عن داغان قوله إن "الطريق إلى المليون في السامرة تمر من خلال البناء، والحفاظ على الأراضي القومية، والأهم هو البنية التحتية والشوارع".