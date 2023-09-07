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تدهور الحالة الصحية للمعتقل الإداريّ كايد الفسفوس

07 أيلول / سبتمبر 2023 09:07

الداخل المحتل-الرأي:

قال نادي الأسيـر الفلسطيني، اليوم الخميس، إنّ الحالة الصحيّة للمعتقل الإداريّ كايد الفسفوس، الذي يخوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ 36 يوماً، احتجاجاً على اعتقاله الاداري، تشهد تدهوراً مستمراً، حيث يقبع في زنازين العزل الإنفرادي في سجن (النقب).

 ‏وأوضح النادي، أنّ المعتقل الفسفوس يعاني من التعب والإرهاق الشديدين، وأصبحت حركته صعبة للغاية، ولا يستطيع المشي أو الوقوف، بالإضافة الى أوجاع في كافة أنحاء جسده، كما ويعاني من الشعور بالدوخة المتكررة ومشكلة في التوازن والنسيان.

وبين، أنّ إدارة السجون تمارس ضغوطًا كبيرة عليه، كما ويتم تقييده واهانته من قبل السّجانين، ولا يقدر على الحركة، وبالتالي يقومون بسحبه حتى ينهض ويتحرك، كما قامت إدارة السجن منذ خمسة أيام بسحب الفرشة الذي ينام عليها. 

يذكر أنّ كايد هو أسير سابق أمضى نحو (7) سنوات في سجون الاحتلال، وقد بدأت مواجهته للاعتقال منذ عام 2007، أعاد الاحتـلال اعتقاله في الـ2 من أيار العام الجاري، علماً أنه خاض إضرابًا عن الطعام في نهاية شهر أيار وبداية حزيران المنصرم، استمر لمدة 9 أيام، كما أنه خاض سابقًا عام 2021 إضرابا ضد اعتقاله الإداريّ، واستمر لمدة (131).

المعتقل الفسفوس متزوج وأب لطفلة، علمًا أن كافة أشقائه تعرضوا للاعتقال، واليوم إلى جانبه أربعة أشقاء آخرين معتقلين إداريا وهم: حسن (37 عامًا)، وخالد (35 عامًا)، وأكرم (39 عامًا)، وحافظ (40 عامًا).

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