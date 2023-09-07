الجهاد الإسلامي: عدوان الاحتلال على المنهاج بالقدس لن يغير هويتها

غزة- الرأي:

قالت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين: "إن انتهاكات الاحتلال بالتضييق على المقدسيين وحربه على المؤسسات التعليمية والمنهاج الفلسطيني، ومحاولة لفرض منهاج الاحتلال في المدارس المقدسية، يمثل عدواناً على المقدسيين لن تنجح في تغيير هوية القدس".

وأكدت الجهاد في بيان لها، أن أهل القدس يمثلون نموذجاً عظيماً ومتقدماً في الدفاع عن هويتهم والحفاظ على ما تمثله القدس من مكانة دينية وتاريخية وحضارية، وإن إصرار المقدسيين على الصمود والثبات ومواصلة مواجهة سياسات الاحتلال والرد على جرائمه كفيل بأن يحبط كل مشاريع التهويد التي تستهدف القدس وأهلها.

واعتبرت أن ما وصلت إليه الأمور تتحمل السلطة فيه المسؤولية بسبب تراخيها وصمتها واستمرارها بسياسة التنسيق الأمني والرهان على المفاوضات السياسية التي تمس بالقدس وأهلها، وتراخيها تجاه دعم صمود المقدسيين وإيلاء التعليم فيها الاهتمام المطلوب.