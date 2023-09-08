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آلاف المواطنين يؤدون "الفجر العظيم" في المسجد الأقصى المبارك

08 أيلول / سبتمبر 2023 09:18

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أدى الآلاف من المواطنين، فجر اليوم الجمعة 8-9-2023، صلاة الفجر العظيم  في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر محلية، بأن الآلاف من المواطنين زحفوا للمسجد الأقصى المبارك من مختلف المناطق، حيث أدوا صلاة الفجر في رحابه الطاهر.

وبالرغم من الإجراءات المشددة التي اتخذتها قوات الاحتلال في أزقة البلدة القديمة من القدس المحتلة إلا المصلين تحدوها واستطاعوا الوصول للأقصى.

وبشكل دائم تدعو الهيئات المقدسية لشد الرحال والرباط في المسجد الأقصى المبارك الذي يتعرض لهجمة صهيونية شرسة تستهدف تقسيمه زمانياً ومكانياً.

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