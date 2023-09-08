مستوطنون يُهاجمون قرية العوجا شمال أريحا

هاجم مستوطنون متطرفون، الليلة، قرية العوجا شمال مدينة أريحا بالضفة الغربية المحتلة تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية، بأن “المستوطنين اقتحموا قرية العوجا بأريحا، واعتدوا على منازل المواطنين وممتلكاتهم الشخصية دون مصابين”.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى “أن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم، دون أن يبلغ عن وقوع مصابين”.

وذكر شهود عيان، أن قوات الاحتلال اعتقلت خمسة شبان من مخيم نور شمس، عبر أحد الحواجز في مدينة رام الله، وفيما يلي أسماء المعتقلين كما وصلت موقعنا:

الأسير المحرر محمود سريس

والأسير المحرر عماد مشارقة

والشاب أسيد الجبعاوي

والشاب اسلام الجبعاوي

والشاب طارق عمارنة

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، بلدة جلبون شرق مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع اندلاع مواجهات عنيفة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت “البلدة” واعتلت أسطح منازل المواطنين واستجوبت المواطنين ميدانيًا وحققت معهم، مما تسبب في حالةٍ من الذعر بين صفوف النساء والأطفال وكِبار السن.

وخلال الساعتين الماضيتين، أُصيب عددٌ من المواطنين بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحامها قرية بير الباشا جنوب المدينة.

وأفادت شهود عيان، بأن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم في قرية بير الباشا، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق عُولجوا ميدانيًا.

فيما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في محيط معسكر “سالم” وحاجزي “دوتان” و”الجلمة”، دون أن يبلغ عن وقوع مصابين في صفوف المواطنين.

كما اقتحم الاحتلال قرية طورة، ونصب حواجز عسكرية متنقلة على الشارع الرابط بين بلدتي يعبد وعرابة، وعلى مفترق قريتي مثلث الشهداء وتعنك.

واقتحمت قرى فقوعة وجلبون وبيت قاد شرق المحافظة، وكثّفت من تواجدها العسكري في محيط بلدة يعبد وقرى غرب جنين بالضفة الغربية المحتلة.

وتشن قوات الاحتلال حملات دهم واعتقالات واسعة في صفوف المواطنين تحت حماية حكومة الاحتلال المتطرفة وتحريض الوزير ايتمار بن غفير.