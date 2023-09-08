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11 قتيلاً و41 جريحًا في 10 عمليات للمقاومة منذ مطلع العام

08 أيلول / سبتمبر 2023 09:37

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تتواصل عمليات المقاومة المؤثرة والنوعية ضد قوات الاحتلال ومستوطنيه في مدينة القدس المحتلة منذ بداية العام الجاري.

ووفقًا لإحصائيات مركز معلومات فلسطين "معطى"، سُجلت 10 عمليات نوعية في القدس المحتلة منذ مطلع عام 2023 حتى 7 سبتمبر 2023، أسفرت عن 11 قتيلًا صهيونيًا وإصابة 41 آخرين.

في 27 يناير، نفذ الشهيد خيري علقم عملية إطلاق نار في مستوطنة "بني يعقوب"، مما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 12 آخرين، وذلك ردًا على مجزرة الاحتلال في جنين.

بعد حوالي أسبوعين في 10 فبراير، نفذ الشهيد خالد قراقع عملية دهس عند مفترق "النبي صموئيل"، أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين.

وفي 13 فبراير، قتل جندي صهيوني برصاص جندي آخر بعد عملية طعن نُفذت من قبل الأسير الفتى محمد الزلباني عند حاجز شعفاط.

نفذ الأسير أسامة حماد عملية إطلاق نار في 6 أبريل، مما أدى إلى إصابة جندي إسرائيلي بجروح خطيرة، ونفذ الأسير الفتى إبراهيم زمر عملية إطلاق نار في 18 أبريل، أسفرت عن إصابتين في صفوف الاحتلال.

في 24 أبريل، نفذ الشهيد حاتم أبو نجمة عملية دهس في شارع يافا بالقدس المحتلة، مما أسفر عن إصابة 8 مستوطنين.

بتاريخ 20 يوليو، نفذ الأسرى الثلاثة يزن وإبراهيم ومحمد عبيات عملية طعن في القدس المحتلة، أسفرت لإصابة مستوطن.

ونفذ الشهيد مهند مزارعة عملية إطلاق نار في 1 أغسطس في "معاليه أدوميم" أسفرت عن 6 إصابات، وفي 30 أغسطس، قام الشهيد خالد زعانين بتنفيذ عملية طعن قرب باب العامود وسط القدس المحتلة، مما أدى إلى إصابة صهيوني.

وشهدنا أيضًا آخر عملية بطولية يوم 6 سبتمبر، حيث نفذها الأسير الفتى باسل لافي باستخدام "ساطور" ليطعن ثلاثة مستوطنين عند باب الخليل.

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